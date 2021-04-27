.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
27 апреля 2021 года 09:50
Оформить права на квартиру в одном регионе теперь можно из любого другого
|1
Александр Рюмин/ТАСС
27 апреля. FINMARKET.RU - Подать документы в Росреестр теперь можно по экстерриториальному принципу в многофункциональных центрах (МФЦ) всех регионов страны, заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский. Прием документов экстерриториально идет в 3 тыс. МФЦ и на сайте Росреестра, пишет "Российская газета". Пока эта услуга предоставляется не во всех МФЦ, уточнили в пресс-службе ведомства, но такие центры теперь есть в каждом регионе. "Теперь граждане, проживая в одном регионе РФ, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом", - рассказал глава Росреестра. За 2020 год Росреестр обработал 478 тыс. таких заявлений. Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра - это возможность обращаться за госрегистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. Регистрацию проводит подразделение по месту нахождения недвижимости на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов. Сроки оказания экстерриториальных услуг - те же, что и при обычном способе подачи документов.
.
Ключевые слова: РФ, Росреестр, докумеенты, МФЦ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54 27.04.2021
Действенная вещь и хорошо работает. Я воспользовался этой системой в декабре 2017года, при оформлении в собственность квартиры на основании права о наследовании, без выезда в г.Воронеж. Хорошая услуга, спасибо!
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.