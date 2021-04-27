Оформить права на квартиру в одном регионе теперь можно из любого другого

27 апреля. FINMARKET.RU - Подать документы втеперь можно по экстерриториальному принципу в многофункциональных центрах (МФЦ) всех регионов страны, заявил руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Прием документов экстерриториально идет в 3 тыс.и на сайте Росреестра, пишет "Российская газета" . Пока эта услуга предоставляется не во всех МФЦ, уточнили в пресс-службе ведомства, но такие центры теперь есть в каждом регионе.

"Теперь граждане, проживая в одном регионе, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое имущество, находящееся в другом", - рассказал глава Росреестра.

За 2020 год Росреестр обработал 478 тыс. таких заявлений.

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра - это возможность обращаться за госрегистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта недвижимости. Регистрацию проводит подразделение по месту нахождения недвижимости на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема документов.

Сроки оказания экстерриториальных услуг - те же, что и при обычном способе подачи документов.