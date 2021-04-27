Вкладчики меняют депозиты на накопительные счета

27 апреля. FINMARKET.RU - Вкладчики забирают деньги с "классических" депозитов, частично направляя их на накопительные счета. Срочныефизлиц сокращаются с начала пандемии. В марте, по данным Банка России, они уменьшились на 231 млрд рублей (или 1,1%), а всего с начала года - на 559 млрд рублей, до 20,6 трлн рублей. Отток денег с депозитов ЦБ связывает с тем, что сейчас многиеплатят проценты и по текущим счетам, при этом у клиентов больше гибкости в распоряжении своими средствами. Также сказался рост потребительской активности и низкие ставки по депозитам, пишет "Российская газета"

С накопительного счета можно снять даже все деньги, ограничений на пополнение тоже нет, но банк может в любой момент поменять и ставку, и условия. Проценты начисляются или на минимальный за месяц или на среднемесячный остаток, у некоторых банков условия по ним даже лучше, чем по вкладам с возможностью пополнения и частичного снятия, у ряда других максимальные ставки по "копилкам" и обычным депозитам сравнялись.

За последние 12 месяцев доля срочных депозитов в общем объеме средств физлиц в банках снизилась с 76 до 65%, доля текущих счетов (включая накопительные) выросла с 24 до 35%, следует из презентации директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александра Данилова.

Завершение цикла снижения процентных ставок может привести к перелому тренда на отток денег со срочных депозитов, если разница со ставками по текущим счетам станет более заметной, сказал Данилов на брифинге. При этом банки, по его словам, не испытывают недостатка в ликвидности, в частности, пользуясь тем, что определенная доля текущих счетов всегда остается стабильной.

Рост интереса к депозитам возможен не ранее чем ставки по ним приблизятся к уровню инфляции, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Пока же средняя максимальная ставка топ-10 банков (по последним данным - 4,72% годовых за вторую декаду апреля) уже несколько месяцев держится ниже темпов роста потребительских цен.