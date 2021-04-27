Финансовый рынок предложил развивать сегмент ИИС

27 апреля. FINMARKET.RU - Министр финансов Антон Силуанов с представителями Банка России и профучастниками 26 апреля обсудили вопросы развития финансового рынка на 2020–2030 годы. Одной из основных тем обсуждения стало развитие семейства ИИС. Согласно данным "Московской биржи", на конец марта было открыто 3,85 млн таких счетов. По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, было предложено, помимо совершенствования ИИС-2 и создания ИИС-3, создание ИИС-ПИФ, освобождение от налога дохода по паям ПИФов.

Как сообщил "Коммерсанту" один из участников встречи, первый зампред ЦБ Сергей Швецов предложил ускорить принятие законодательства по ИИС-3 и сделать это уже в текущем году вместе с изменениями в ИИС-2. По словам собеседника газеты, министр финансов был не против. По ИИС-2 планируется увеличение лимита вложения до 3 млн руб. в год (сейчас 1 млн руб.). Также предполагается, что для этого ИИС будет предоставлена возможность частично снимать часть средств со счета без потери налоговых преференций в особых жизненных ситуациях или для первого взноса по ипотеке.

Представитель Минфина лишь сообщил “Коммерсанту”, что он совместно с Банком России в дополнение к двум уже существующим типам ИИС прорабатывает концепцию ИИС-3, предназначенных для инвестиций на срок более десяти лет. Он отметил, что этот инструмент позволит развивать долгосрочные розничные инвестиции, чтобы "в большей степени покрыть потребности российских компаний в долгосрочном рыночном финансировании".

Также особое внимание на встрече было уделено упрощению удаленной идентификации. Не обошли стороной участники встречи и меру по стимулированию проведения IPO российскими компаниями в России.