.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2816,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 956,62 млрд руб.
27 апреля 2021 года 08:38
Иностранным аудиторам закроют доступ к некоторым компаниям
|0
Артем Геодакян/ТАСС
27 апреля. FINMARKET.RU - Российское правительство решило ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских "дочек" к информации отечественных компаний: постановление правительства № 622 "Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору" вводит ограничение на предоставление информации и документов аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранного юридического лица или международной компании либо "входящим в одну группу лиц с иностранными и международными компаниями". Согласно документу, пользоваться услугами иностранных аудиторов не смогут банки и кредитные организации, специализированные депозитарии и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием средств пенсионных накоплений, пишут "Ведомости". Кроме того, иностранцам нельзя будет проводить аудит в микрофинансовых компаниях, клиринговых фирмах, а также в торговых сетях. Ну и разумеется, им запрещается работать с предприятиями оборонного комплекса, финансово-кредитными организациями, обслуживающими такие предприятия, а также, что весьма показательно, российскими компаниями, которые находятся под западными санкциями или могут оказаться под ними в перспективе. Постановление вступает в силу с 29 апреля 2021 г. "По сути, это ограничение доступа таких крупных иностранных аудиторских компаний, как Deloitte, KPMG, PwC, EY, к аудированию банков, кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и т. д., - объясняет доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. - Для иностранных международных аудиторов это весьма болезненное решение - они потеряют большую часть клиентов, выручки и данных, которые аккумулируют". В то же время, добавляет Алиев, "для США это снижает объем информации об экономическом положении субъектов хозяйствования в России". Ограничение может затронуть деятельность и других аудиторских компаний, которые косвенно подконтрольны иностранцам. них не распространялся. Российским клиентам иностранных аудиторов новое постановление правительства тоже сулит определенные проблемы. В первую очередь оно затронет тех, кто собирается выходить на международные рынки капитала: без финансового отчета, заверенного крупной международной компанией, заимствовать будет практически невозможно.
.
Ключевые слова: Россия, аудиторы, постановление
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.