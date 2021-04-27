Иностранным аудиторам закроют доступ к некоторым компаниям

27 апреля. FINMARKET.RU - Российское правительство решило ограничить доступ иностранных аудиторов и их российских "дочек" к информации отечественных компаний:правительства № 622 "Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору" вводит ограничение на предоставление информации и документов аудиторским организациям, находящимся под контролем иностранного юридического лица или международной компании либо "входящим в одну группу лиц с иностранными и международными компаниями".

Согласно документу, пользоваться услугами иностранных аудиторов не смогут банки и кредитные организации, специализированные депозитарии и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, занимающиеся инвестированием средств пенсионных накоплений, пишут "Ведомости"

Кроме того, иностранцам нельзя будет проводить аудит в микрофинансовых компаниях, клиринговых фирмах, а также в торговых сетях. Ну и разумеется, им запрещается работать с предприятиями оборонного комплекса, финансово-кредитными организациями, обслуживающими такие предприятия, а также, что весьма показательно, российскими компаниями, которые находятся под западными санкциями или могут оказаться под ними в перспективе. Постановление вступает в силу с 29 апреля 2021 г.

"По сути, это ограничение доступа таких крупных иностранных аудиторских компаний, как Deloitte, KPMG, PwC, EY, к аудированию банков, кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и т. д., - объясняет доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. - Для иностранных международных аудиторов это весьма болезненное решение - они потеряют большую часть клиентов, выручки и данных, которые аккумулируют". В то же время, добавляет Алиев, "для США это снижает объем информации об экономическом положении субъектов хозяйствования в России".

Ограничение может затронуть деятельность и других аудиторских компаний, которые косвенно подконтрольны иностранцам. них не распространялся.

Российским клиентам иностранных аудиторов новое постановление правительства тоже сулит определенные проблемы. В первую очередь оно затронет тех, кто собирается выходить на международные рынки капитала: без финансового отчета, заверенного крупной международной компанией, заимствовать будет практически невозможно.