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27 апреля 2021 года 08:21
Банки начали внедрять снятие наличных в ресторанах
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Максим Григорьев/ТАСС
27 апреля. FINMARKET.RU - К функции снятия наличных на кассах стали подключаться предприниматели, занятые в сфере общественного питания. Такой сервис своим клиентам предложил ПСБ, рассказал "Известиям" директор департамента эквайринга банка Никита Хомутов. По его оценкам, кафе и рестораны составляют уже около четверти партнеров банка, которые реализовали технологию выдачи денег на кассах. Всего кредитная организация подключила услугу на 500 платежных терминалах более чем в 300 торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Для получения живых денег требуется совершить покупку. "Услуга интересна не только потребителям, но и владельцам торговых точек. Покупатели получают возможность снимать наличные не только в банкоматах и в отделениях банка, но и рядом с домом, например в продуктовом магазине, что актуально для удаленных и небольших населенных пунктов. Владельцы торговых точек при этом будут меньше пользоваться инкассацией, потому что к концу дня на кассе может оставаться незначительное количество наличных денег или они будут отсутствовать вовсе", - пояснил Хомутов. Сервис по снятию живых денег в кафе, ресторанах и отелях находится в процессе тестирования по всем платежным системам, сообщил руководитель направления по развитию социальных проектов, проектов ЖКХ и кассовых решений для партнеров Ак Барс Банка Алексей Бахаев. Он уточнил, что пилотирование сервиса планируется на 3-й квартал 2021 года - партнерами станут 10 кафе в Татарстане. Возможность пилотировать снятие наличных не только в магазинах, но и на предприятиях из других сегментов (в том числе в кафе, ресторанах и отелях) рассматривают банки "Открытие" и "Дом.РФ", рассказали их представители. Возможность получить наличные на кассе - услуга cash-out - перспективна с точки зрения повышения финансовой доступности в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных территориях страны, заявили "Известиям" в Банке России. В ЦБ уточнили, что сейчас в стране расширяется сеть точек предоставления этого сервиса. Их уже почти 4,5 тыс., причем более 95% из них расположено в сельской местности, подсчитали в регуляторе, уточнив, что в некоторых точках с сервисом cash-out населению оказываются услуги по приему платежей и заявлений на выдачу дебетовых карт. MasterСard пилотирует сервис "наличные с покупкой" с 2018 года. Сейчас к нему подключено 17 банков и ряд крупных продуктовых магазинов. Платежная система "Мир" запустила проект осенью 2019 года. В Visa сообщили, что такой сервис доступен в 4 тыс. торговых точках. Данный сервис позволит увеличить клиентопоток и сократить траты на инкассацию, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. В "Опоре России" проявили интерес к технологии, подчеркнув, что она повысит удобство пользователей.
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