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26 апреля 2021 года 09:58
Штрафы для малого бизнеса за картели могут снизить вдвое
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
26 апреля. FINMARKET.RU - ФАС внесла в правительство поправки в КоАП о снижении штрафов для малого бизнеса за картельные сговоры, сговоры на торгах, вертикальные и иные антиконкурентные соглашения. Штрафы предлагается снизить вдвое при их оплате в течение 20 дней. пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на проект документа. В службе рассчитывают, что механизм стимулирует бизнес к своевременной добровольной оплате и сбалансирует финансовые риски компаний: пока собираемость штрафов остается низкой. По словам экспертов, на которых ссылается газета, собираемость штрафов может вырасти: компании реже будут оспаривать решения ФАС, следуя логике "дешевле заплатить". В целом же изменения эксперты считают позитивными, но недостаточными. В ФАС поясняют: инициатива сбалансирует финансовые риски компаний и исключит негативные последствия для продолжения бизнеса. Сейчас, напоминает "Ъ", штрафы за картели по КоАП — от 3% до 15% выручки от реализации товара, но не менее 100 тыс. руб.; за вертикальные и иные антиконкурентные соглашения — 1–5% такой выручки, но не менее 50 тыс. руб. За сговор на торгах компании должны выплатить от 10% до 50% начальной стоимости контракта.
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