Штрафы для малого бизнеса за картели могут снизить вдвое

26 апреля. FINMARKET.RU -внесла в правительство поправки в КоАП о снижении штрафов для малого бизнеса за картельные сговоры, сговоры на торгах, вертикальные и иные антиконкурентные соглашения.предлагается снизить вдвое при их оплате в течение 20 дней. пишет "Коммерсантъ", ссылающийся на проект документа.

В службе рассчитывают, что механизм стимулирует бизнес к своевременной добровольной оплате и сбалансирует финансовые риски компаний: пока собираемость штрафов остается низкой.

По словам экспертов, на которых ссылается газета, собираемость штрафов может вырасти: компании реже будут оспаривать решения ФАС, следуя логике "дешевле заплатить". В целом же изменения эксперты считают позитивными, но недостаточными.

В ФАС поясняют: инициатива сбалансирует финансовые риски компаний и исключит негативные последствия для продолжения бизнеса.

Сейчас, напоминает "Ъ", штрафы запо КоАП — от 3% до 15% выручки от реализации товара, но не менее 100 тыс. руб.; за вертикальные и иные антиконкурентные соглашения — 1–5% такой выручки, но не менее 50 тыс. руб. За сговор на торгах компании должны выплатить от 10% до 50% начальной стоимости контракта.