Минтруд предложил упразднить потребкорзину

26 апреля. FINMARKET.RU -России предложил исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в стране, свидетельствует проект соответствующего приказа министерства. Другим приказом Минтруд предлагает упразднить институт потребительской корзины, пишет "Российская газета"

В конце прошлого года был принят федеральный закон, предполагающий изменение модели установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и упразднение института потребительской корзины.

Теперь прожиточный минимум россиян определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста.

По словам проректора Финансового университета при правительствеАлександра Сафонова, новая методика исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться.

В соответствии с новым подходом МРОТ составляет 42% медианной зарплаты, или 12 792 руб. в 2021 году. По сравнению с ранее действовавшей (12 130 руб.) минимальная зарплата выросла на 5,5%. Это затронуло 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек - бюджетники.