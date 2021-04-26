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26 апреля 2021 года 09:48
Минтруд предложил упразднить потребкорзину
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Александр Рюмин/ТАСС
26 апреля. FINMARKET.RU - Минтруд России предложил исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в стране, свидетельствует проект соответствующего приказа министерства. Другим приказом Минтруд предлагает упразднить институт потребительской корзины, пишет "Российская газета". В конце прошлого года был принят федеральный закон, предполагающий изменение модели установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и упразднение института потребительской корзины. Теперь прожиточный минимум россиян определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста. По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, новая методика исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться. В соответствии с новым подходом МРОТ составляет 42% медианной зарплаты, или 12 792 руб. в 2021 году. По сравнению с ранее действовавшей (12 130 руб.) минимальная зарплата выросла на 5,5%. Это затронуло 3,9 млн человек, из которых 1,8 млн человек - бюджетники.
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Ключевые слова: РФ, Минтруд, потребкорзина
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