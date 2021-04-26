Банкротам будет сложнее "прятаться" за спинами родственников

26 апреля. FINMARKET.RU - Верховный судсвоим решением по делу ООО "Сегежа сети" разрешил кредиторам запрашивать сведения о родственниках банкротов. Это резко осложнит использование родственников для вывода активов из банкротящихся компаний, пишут "Ведомости". Раньше загс отказывал в предоставлении таких сведений, а суды поддерживали действия загса, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни и требуя у конкурсного управляющего обосновать обстоятельства для такого запроса.

В ходе дела о банкротстве ООО "Сегежа сети" конкурсный управляющий обратился в загс за информацией о родственных связях контролирующих должника лиц (КДЛ). В преддверии банкротства они могли осуществлять вывод активов на своих родственников. Для определения аффилированности необходима была информация из загса.

В случае с ООО "Сегежа сети" суды первой и апелляционной инстанций отказали управляющему в получении этой информации.

Зачастую установить наличие родственных связей между бенефициаром бизнеса и второй стороной сделки с активами невозможно ввиду несовпадения фамилий контрагентов. "Второй стороной сделки может выступать некровный или дальний родственник (например, супруг двоюродной сестры), что существенно затруднит установление фактической аффилированности данного лица с бенефициаром", – отмечает юрист банкротного направления юридической фирмы Vegas Lex Валерия Тихонова.

Юристы ожидают, что это решение сможет сломать устоявшуюся практику использования родственников для вывода активов из компаний-банкротов. "Имея на руках полную информацию обо всех ближайших родственниках, управляющему становится проще установить сделки, которые можно и нужно оспорить, не пропустив при этом срок на их оспаривание, – считает старший юрист юридической фирмы "Арбитраж.ру" в Екатеринбурге Артем Комсюков. – Это позволит максимально удовлетворить все требования кредиторов"».

Бизнес осторожнее оценивает последствия решения Верховного суда. "Мы полагаем, что передача столь расширенных данных затрагивает интересы третьих лиц, которые могут быть добросовестными приобретателями независимо от наличия или отсутствия родственных связей, – указывает руководитель экспертного центра "Деловой России" по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. – Такое раскрытие персональных данных гражданскому лицу, которым является арбитражный управляющий, может быть использовано им и в целях, не связанных с исполнением ­полномочий".