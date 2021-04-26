Власти смогут оперативно запрещать экспорт бензина

26 апреля. FINMARKET.RU - Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта "отдельных видов нефтепродуктов", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Согласно тексту протокола, правительство решило включитьв перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

Речь идет о том, чтобы в случае необходимости кабинет министров смог оперативно запретитьбензина в страны за пределами ЕАЭС.

На прошлой неделе Новак заявил, что министерство энергетики России готово поддержать предложения об ограничении экспорта нефтепродуктов для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Тема запрета экспорта нефтепродуктов обычно возникает в период, когда на внутреннем рынкерастут цены на топливо. Чтобы сдержать цены и стимулировать производителей больше поставлять нефтепродуктов в РФ, участники рынка и ведомства поднимают идею запрета экспорта топлива.

С начала года в России росли биржевые цены на нефтепродукты, а вслед за ними продемонстрировали рост и цены на АЗС. На этом фоне ведомства согласовали корректировку демпфера на нефтепродукты в надежде на то, что эта мера позволит увеличить объём компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам. Чиновники рассчитывают, что в результате НПЗ смогут устанавливать отпускные цены, обеспечивающие достаточную маржинальность ро