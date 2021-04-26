Банковские счета россиян увеличились в размере

26 апреля. FINMARKET.RU - Средний размер банковского вклада в 2020 году увеличился до 62% по сравнению с 2019-м, несмотря на общий отток средств из депозитов, пишут "Известия", ссылаясь на источники в крупнейших кредитных организациях. Основными причинами стали тенденция к сбережению накоплений во время пандемии и отсутствие трат на путешествия. Эксперты ожидают продолжения роста среднего размера вкладов в этом году из-за повышения процентных ставок, закрытия основных туристических направлений и увеличения цен на жилье как альтернативы вложения средств.

Максимальный прирост отметили в банке "Санкт-Петербург", где показатель среди физлиц поднялся на 62% — с 400 тыс. до 650 тыс. рублей. Причем ранее на протяжении многих лет сумма значительно не менялась, сообщил старший вице-президент — руководитель розничного бизнеса компании Дмитрий Алексеев. Основная причина повышения — влияние пандемии. 2020 год не располагал к крупным тратам и импульсивным покупкам. Кроме того, люди приучились не тратить средства на развлечения и путешествия.

Рост среднего размера вклада также отметили в ПСБ, ВТБ, МКБ, РСХБ и Абсолют Банке. В ВТБ в розничном сегменте по рублевым депозитам этот показатель увеличился на 7%, рассказал "Известиям" начальник управления "Сбережения" организации Максим Степочкин. По его мнению, одним из факторов повышения объема сбережений стало введение ограничений на перелеты и туризм во время пандемии. Это привело к отказу от летнего отдыха значительной части клиентов, снижению запланированного объема трат и к росту суммы отложенных средств.

В ПСБ по итогам 2020-го средний размер вклада составил почти 700 тыс. рублей. В Россельхозбанке показатель увеличился на 11,5% — до 528 тыс. рублей, в Абсолют Банке — на 2%, до 656 тыс. рублей. Такого же увеличения директор департамента розничных продуктов банка Виталий Костюкевич ожидает и в 2021-м.

В целом за 2020 год объем застрахованных депозитов населения увеличился на 7,6% — до 34 трлн рублей, рассказали в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Доля средств на счетах и вкладах до востребования также показала рост — с 26,3 до 39,1%.

С учетом ожидаемого восстановления экономики, положительных изменений в потребительском секторе и повышения ставок по рублевым депозитам аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский прогнозирует дальнейшее увеличение средней суммы вклада.

Того же ожидают в Абсолют Банке, МКБ и банке "Дом.РФ", пишут "Известия". В 2021 году рост среднего чека уже составил 6%, наиболее полно это проявилось в конце марта и начале апреля из-за повышения процентных ставок по депозитам вслед за ключевой, рассказал директор розничных продуктов "Дом.РФ" Евгений Шитиков. Он прогнозирует рост с 700 тыс. рублей в 2020-м до 750–800 тыс. рублей в 2021-м за счет возврата интереса со стороны клиентов к вкладам для фиксации выгодной ставки, особенно на длинные сроки. В МКБ ожидают увеличения этого показателя с 703 тыс. рублей примерно на 10%, рассказала начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов организации Юлия Алексеева.