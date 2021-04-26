Россияне смогут заработать на мусоре

26 апреля. FINMARKET.RU - Правительство России до конца 2021 года направит торговым сетям в регионах страны рекомендации по вводу для товаров упаковки, пригодной к утилизации или переработке, сообщает пресс-служба вице-премьераВиктории Абрамченко.

"До конца III квартала планируется разработать и направить в регионы рекомендации для торговых сетей по постепенному вводу в оборот в торговых залах упаковки, произведенной из материалов, пригодных к утилизации, в определенной доле к трудноперерабатываемой упаковке либо материалов, содержащих вторичное сырье", - говорится в сообщении в понедельник.

Такие меры будут приняты в рамках реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Вице-премьер Абрамченко утвердила "дорожную карту" внедрения ответственности производителей за утилизацию упаковки.

В рамках плана по внедрению этой концепции Абрамченко поручила Минприроды, Минпромторгу, Минэкономразвития, Росприроднадзору и "Российского экологическому оператору" до конца третьего квартала текущего года подготовить предложения по формированию целевых показателей сбора и утилизации отходов.

Также в рамках новой концепции планируется создать новую информационную систему. Она будет взаимодействовать с другими ресурсами, включать механизмы тарификации и проверки достоверности, в том числе подтверждения факта утилизации отходов от использования товаров.

Кроме того, будет создан электронный каталог товаров и упаковки, который будет содержать информацию о технологиях их производства. Также будет подготовлен перечень товаров и упаковки,от которых не подлежат утилизации либо плохо извлекаются из отходов или их утилизация практически невозможна.

В пресс-службе сообщают, что в законодательство будут внесены изменения, которые необходимы для закрепления новой концепции. Также будут уточнены меры административной ответственности за нарушения в сфере РОП. "Мы должны ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию производимого мусора", - сказала Абрамченко, ее слова цитирует пресс-служба.

Мерой стимулирования для граждан, которые реализуют отходы от товаров, станет их освобождение от налога на доходы физических лиц. Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс планируется внести в правительство в третьем квартале 2021 года.

Концепция РОП была принята в декабре 2020 года - в рамках нее было решено отменить нормативы утилизации упаковки и сохранить ответственность за ее утилизацию за производителями. Новые правила, вступающие в силу с 2022 года, нацелены на то, чтобы создать импульс для утилизации образуемых отходов и снизить финансовую нагрузку на российских граждан.

С 2022 года предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно - путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях, иначе нужно будет оплатить экологический сбор.