Как остановят рост цен на бензин

23 апреля. FINMARKET.RU - Новые параметры демпфирующего механизма, сдерживающего рост цен на, должны остановить его подорожание на АЗС. Но сомнения вызывает эффективность демпфера в долгосрочном периоде, а также разнятся оценки его влияния на всю нефтяную отрасль, пишет "Российская газета".

Новая формула согласована минфином и минэнерго. Поправки в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение в правительство. Механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтяным компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, компенсируя их потери от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов, когда работа на внутренний рынок выгоднее. С 1 мая базовую цену бензина, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, планируют снизить на 4 тыс. рублей до 52,3 тыс. рублей за тонну.

По оценке минфина, при предлагаемой корректировке демпфера дополнительные расходы бюджета составят 350 млрд рублей в 2021-2023 гг. Половина будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. В минфине "РГ" разъяснили, что надбавка заувеличится по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Поскольку поправки еще не приняты, можно предположить, что НДПИ для нефтяных компаний вырастет с 1 июня этого года, если только не будет принято отдельного решения об одновременном изменении демпфера и надбавки за него с 1 мая.

Повышение НДПИ не отразится на экономике нефтепереработки, считает старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Но он уточнил, что есть добывающие компании, у которых нет нефтепереработки. И они получат только увеличение НДПИ без каких-либо положительных эффектов от демпфера.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, рост НДПИ не может не отразиться и на рентабельности нефтепереработки ВИНК, поскольку для одних и тех же компаний увеличены и размер компенсации, и налоги. "Пора уже признать, что рост цен на бензин в России связан в первую очередь с налогами", - говорит Симонов. А чтобы немного унять панику вокруг этого вопроса, стоит внятно объяснить, куда и на что они идут - сколько на ремонт дорог, сколько на строительство, сколько на социальные программы. И будет видно, насколько эффективно или, наоборот, эти средства используются, считает он.

Вполне вероятен сценарий, когда демпфер опять придется донастраивать. По мнению Тыртова, в случае ослабления курса рубля по отношению к доллару на 10-15% или при росте котировок российской нефти Urals выше 75 долларов за баррель может снова возникнуть дисбаланс между внутренними и экспортными ценами. Демпфер по бензину и дизельному топливу компенсирует только 68% и 65%, соответственно, от разницы внутренних и внешних цен. Поэтому с ростом внешних цен увеличивается некомпенсируемая часть, пояснил эксперт, которого цитирует "РГ".