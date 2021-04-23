В России активизировались инвесторы

23 апреля. FINMARKET.RU - В России начался инвестиционный бум: в марте индекс инвестиционной активности превысил докризисный уровень, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Специалисты ЦМАКП зафиксировали резкую активизацию инвестиционной активности в России в марте. Импорт машин и оборудования побил рекорды последних лет, увеличившись на 22%, выпуск инвестиционных товаров (машин, оборудования и стройматериалов) - на 18%, сообщил руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. Индекс инвестиционной активности, отражающий объем предложения инвестиционных товаров в экономике, в прошлом месяце увеличился на 5,1% после роста на 2,2% в феврале и на 0,3% в январе. Всего же за 1-й квартал инвестиционный индекс подрос на 2,5% по сравнению с I кварталом прошлого года. Отчасти высокий мартовский показатель связан с эффектом низкой базы прошлого года: импорт из Китая был приостановлен, что резко снизило общий показатель поставок машин и оборудования из-за рубежа, пишут "Ведомости".

Сальников считает, что в ближайшие месяцы рост инвестиций продолжится, хотя эффект низкой базы прошлого года будет усиливаться. "Промышленный рост будет опираться на инвестиции", – уверен эксперт.

"Можно говорить о том, что в первом приближении рецессия закончилась, – считает начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. – Уже с лета мы наблюдаем интенсивный подъем выпуска в обрабатывающей промышленности и инвестиционной активности".

Минэкономразвития в четверг понизило прогноз по росту инвестиций в основной капитал в России в 2021 г. с 3,9 до 3,3%.