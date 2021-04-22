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22 апреля 2021 года 09:50
Программами кэшбэка пользуются 17% держателей карт
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ZUMA/TACC
22 апреля. FINMARKET.RU - В России ежегодный объем рынка кэшбэка оценивается почти в 250 млрд руб. Эти средства распределяются между не более чем 17% держателей карт, которые подключены к программам лояльности, пишет "Коммерсант". Согласно исследованию Московской школы управления "Сколково", к программам лояльности банков подключено всего 16,9% держателей карт. По данным Банка России, на руках у населения находится почти 290 млн карт, из них 13% кредитные. Среди держателей дебетовых карт доля тех, что подключен к программам лояльности, составляет 16% (около 40 млн шт. с учетом выпуска таких карт), среди держателей кредитных карт - 68% (около 25 млн шт.). Речь идет обо всех типах кэшбэка. В среднем россияне, подключенные к программам кэшбэка в деньгах, получают 509 руб. в месяц, оценивают эксперты. Таким образом, ежемесячные выплаты можно оценить примерно в 8,5-8,8 млрд руб. Часть банков предлагает клиентам кэшбэк в бонусах. У большинства банков курс перевода бонусов в рубли один к одному. И этот сегмент рынка эксперты "Сколково" оценивают в 10,5 млрд руб. в месяц. В виде дополнительных выплат на счета и процента на остаток люди получают от 1,5 млрд руб. в месяц. Таким образом, суммарно ежемесячные банковские выплаты по программам лояльности можно оценить примерно в 20,8 млрд руб., что за год достигает 250 млрд руб. Как считают эксперты, в ближайшей перспективе рынок кэшбэка будет расти, так как еще не достиг насыщения. Но будущее программ лояльности и выплат по ним зависит от действий регулятора и новых продуктов, ведь по системе быстрых платежей (СБП) и цифровым валютам издержки приема ниже, и ресурсов на программы лояльности может не остаться.
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