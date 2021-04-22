Такси "уедут" в серую зону

22 апреля. FINMARKET.RU - Количество нелегальныхв России кратно вырастет в случае повышения тарифовдля бизнеса, пишут "Известия", ссылающиеся на письмо Общественного совета по развитию такси в Центробанк. Как указывает издание, бизнес обеспокоен возможным повышением тарифов ОСАГО для такси на 60%, на котором на одном из последних совещаний с регулятором настаивали страховщики. Они поясняют: машины для частного извоза в разы чаще попадают в ДТП, и математически стоимость полиса должна увеличиться в четыре раза. В ЦБ заверили, что пока не обсуждают изменение тарифов.

"В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес", — сказано в письме совета.

Сейчас цена полиса ОСАГО для автомобиля такси составляет около 43 тыс. рублей в Москве, отметила председатель совета Ирина Зарипова. Стоимость страхования машины такси не должна составлять 100 тыс. рублей в столице и 70 тыс. рублей в регионах, отметили в организации.

ЦБ получил письмо совета и изучает его, сказали "Известиям" в пресс-службе регулятора. Там добавили, что в Банк России пока не поступала инициатива о повышении страховых тарифов для такси на 60%. В ЦБ напомнили, что тарифы последний раз повышали в сентябре прошлого года, и по действующему законодательству их пересмотр не может происходить чаще, чем раз в году. Пока регулятор не приступил к анализу убыточности для изменения тарифного коридора. В то же время ЦБ признает, что частота аварий в сегменте такси выше, чем у легковых автомобилей физических лиц (не такси).

В Минфине вопрос повышения тарифов не обсуждался, их установление — это обязанность ЦБ, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Страховые компании считают обоснованным повышение тарифа ОСАГО для такси. Такие автомобили чаще попадают в ДТП из-за того, что больше времени проводят на дороге. Например, в прошлом году аварийность такси составила в среднем 34%, а остального автопарка — 4,4%, сообщил "Известиям" руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев. Это вынуждает страховщиков увеличивать тарифы на ОСАГО для такси, сказал он. По словам Виталия Княгиничева, математически тариф нужно повышать в четыре раза. Он добавил, что также за последний год средняя выплата страховой компании по ОСАГО выросла на 6,9%, "но касательно такси дело не в стоимости ремонта, а в аварийности".

Сходные данные предоставили и в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там отметили необходимость совершенствовать подготовку водителей такси — только за последний год количество смертей в результате аварий с их участием выросло на 20% по сравнению с 2019 г.

Аварийность с автомобилями такси не делает ОСАГО убыточным для страховых компаний, возразили в Общественном совете по развитию такси. По оценке организации, стоимость полиса для таксистов в среднем в 10 раз больше, чем для обычных автовладельцев. При этом количество легальных автомобилей такси составляет около 450 тыс., но только 150 тыс. из них работают с полисом ОСАГО именно для такси, сказали в совете. Там добавили, что еще около миллиона машин насчитывает серый рынок такси: незарегистрированные как участники рынка извоза, они по факту оказывают эти услуги.

"Если компании станут страховать весь таксомоторный рынок, то за счет увеличения объема таких автомобилей это перестанет носить убыточный характер", — считают в организации.

Позицию совета по развитию такси поддержали в Госдуме.