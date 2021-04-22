Цены на продукты: когда сработают меры по их стабилизации

22 апреля. FINMARKET.RU - В мартерозничных цен на 24 социально значимых продукта питания (их перечень утвержден правительством) ускорился как в годовом, так и в месячном выражении, пишут "Ведомости", ссылающиеся на исследование аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza.

Средневзвешенный рост цен на все эти товары в марте 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 15,6%, тогда как в январе и феврале он был 13,3 и 15,4% соответственно. Эти выводы подтверждаются и данными Росстата по отдельным продуктам из списка социально значимых. За год картофель подорожал на 58,9%, морковь – на 47,6%, сахар – на 44,7%, яйца – на 32,3%, гречневая крупа – на 34,8%, подсолнечное масло – на 26,9%. По всем перечисленным товарам рост цен в марте по сравнению с февралем был существеннее, чем в феврале по отношению к январю.

Правительством было принято множество мер регулирования: введены пошлины и квоты на экспорт зерна, утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла и т. д. Кроме того, правительство, производители и сети заключили соглашения о фиксации отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар-песок.

Ускорение роста цен в марте директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков объясняет тем, что собственные запасы этих продуктов заканчиваются и на рынок начинает поступать более дорогой импорт. Продолжающееся удорожание подсолнечного масла связано с тем, что под соглашения о фиксации цен в рознице попадает только рафинированное масло, говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Эффект от мер, принятых правительством для стабилизации цен на продовольствие, будет заметен по итогам 2-го квартала 2021 г., считает руководитель Центра агроаналитики Минсельхоза Дмитрий Авельцов, мнение которого приводят "Ведомости". По ряду направлений уже отмечается снижение стоимости продукции у производителей – в частности, с декабря прошлого года подешевели зерно и мука, а также сахар и подсолнечное масло. Снижение цен на зерно в ближайший месяц должно отразиться на стоимости кормов, что поможет не допустить удорожания мясной и молочной продукции, говорит представитель Минсельхоза. По его словам, ведомство "ожидает умеренной ценовой динамики основных категорий продовольствия в 2021 г., которая останется в пределах общей инфляции". Минпромторг не видит смысла распространять практику заключения соглашений о фиксации цен на другие товары, заявил замминистра Виктор Евтухов.