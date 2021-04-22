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22 апреля 2021 года 09:30
В регионах испытали методику замера уровня коррупции
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YAY/TACC
22 апреля. FINMARKET.RU - Ученые-правоведы провели испытание в ряде регионов новой методики измерения уровня коррупции. Она нужна, чтобы определить, где какие существуют коррупционные болезни, и найти для них лечение. Методику разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, пишет "Российская газета". Как сообщила директор института, вице-президента РАН Талия Хабриева, технология направлена на выявление истинного уровня коррупции в России и в других государствах мира. "Научно обоснованный мониторинг способен вовремя выявлять коррупционные риски и их масштабность, а также сбои в правоприменительной практике, открывающие возможности для проявлений коррупции", - рассказала она. И хотя некоторые результаты исследований нельзя назвать неожиданными, с научной точки зрения, они важны. Например, коррупция в дотационных регионах и регионах инвестиционно привлекательных отличается друг от друга. В дотационных регионах, по словам ученых, коррупция проходит по линии "чиновник - гражданин". Гражданин приносит, чиновник берет. Такую коррупцию назвали "потребительской". То есть человек приходит и, как в магазине, покупает какую-нибудь госуслугу. В инвестиционно привлекательных регионах развивается экономическая коррупция. То есть чиновники предпочитают вести сомнительные дела с бизнесменами. По оценке ученых, большой объем частных инвестиций в ряде регионов привел к стремительному развитию бизнес-коррупции и сокращению бытового взяточничества. "Не случайно основная доля преступных доходов в этих регионах приходится на сферы государственных закупок", - рассказывают эксперты. Таким образом, в одних регионах нужно усиливать линию борьбы со взяточничеством, а в других должны усиливаться подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в том числе появляться специалисты по расследованию хищений в сфере госзакупок.
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