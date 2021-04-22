В регионах испытали методику замера уровня коррупции

22 апреля. FINMARKET.RU - Ученые-правоведы провели испытание в ряде регионов новой методики измерения уровня коррупции. Она нужна, чтобы определить, где какие существуют коррупционные болезни, и найти для них лечение. Методику разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, пишет "Российская газета"

Как сообщила директор института, вице-президента РАН Талия Хабриева, технология направлена на выявление истинного уровня коррупции в России и в других государствах мира. "Научно обоснованный мониторинг способен вовремя выявлять коррупционные риски и их масштабность, а также сбои в правоприменительной практике, открывающие возможности для проявлений коррупции", - рассказала она.

И хотя некоторые результаты исследований нельзя назвать неожиданными, с научной точки зрения, они важны. Например,в дотационных регионах и регионах инвестиционно привлекательных отличается друг от друга. В дотационных регионах, по словам ученых, коррупция проходит по линии "чиновник - гражданин". Гражданин приносит, чиновник берет. Такую коррупцию назвали "потребительской". То есть человек приходит и, как в магазине, покупает какую-нибудь госуслугу. В инвестиционно привлекательных регионах развивается экономическая коррупция. То есть чиновники предпочитают вести сомнительные дела с бизнесменами.

По оценке ученых, большой объем частных инвестиций в ряде регионов привел к стремительному развитию бизнес-коррупции и сокращению бытового взяточничества. "Не случайно основная доля преступных доходов в этих регионах приходится на сферы государственных закупок", - рассказывают эксперты.

Таким образом, в одних регионах нужно усиливать линию борьбы со взяточничеством, а в других должны усиливаться подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, в том числе появляться специалисты по расследованию хищений в сфере госзакупок.