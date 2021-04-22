Минпромторг и ФНС договорились об информобмене для отслеживания оборота товаров

22 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг, Федеральная налоговая служба (ФНС) и ООО "Оператор ЦРПТ" заключили соглашение о взаимодействии в деле прослеживаемости оборота маркируемых товаров., пишет "Коммерсант"

Как следует из трехстороннего соглашения, в рамках информобмена в системе мониторинга за оборотом маркированных товаров ЦРПТ будет передавать ФНС информацию для контроля за правильностью начисления налогов, соблюдения требований к кассовой технике, учета выручки, а также для осуществления контрольных мероприятий.

По соглашению общаться оператор маркировки и налоговики будут через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и предоставление доступа к личному кабинету в госсистеме маркировки. ФНС будет получать всю информацию об участниках сделок и о реализованном товаре (о его стоимости, сумме НДС и так далее).

При этом, как пояснили "Ъ" в ФНС, обмен сведениями, составляющими налоговую тайну, в рамках соглашения происходить не будет.

Минпромторг ранее признавал, что у него не хватает действенных инструментов для борьбы с серым импортом. С подключением к этой работе ФНС, которая будет концентрироваться на контроле цепочек сомнительных поставок, периметр цифрового контроля товарооборота замыкается - что дает чиновникам основания предполагать сокращение доли контрафакта, фальсификата и серого импорта на товарных рынках уже в обозримом будущем.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов пояснил "Ъ", что действующее правительственное постановление об использовании информации из системы маркировки предусматривает, что она будет интегрирована со всеми информсистемами контрольно-надзорных органов.