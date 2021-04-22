Выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд руб.

22 апреля. FINMARKET.RU - Выпуск цифровых карт может сэкономить банкам более 54 млрд рублей, оценили для "Известий" в рейтинговом агентстве НРА.

Как пояснили газете в кредитных организациях из топ-50, развитию и продвижению банками цифровых карт дала импульс пандемия. В банках отметили существенный рост их эмиссии в 2020 г. и начале этого года. При этом высокий спрос на альтернативу "пластику" фиксируют и в организациях, начавших продвигать ее только в 2021 году. В банках ожидают дальнейшего роста спроса на цифровые

В ЦБ "Известиям" заявили, что популярность такого инструмента в прошлом году скорее была обусловлена ситуацией с пандемией, когдавыпускали клиентам карты и предоставляли возможность активировать их в мобильных и банковских приложениях без необходимости забирать пластиковую "версию" в офисе. В регуляторе добавили, что в статистике данные по цифровым платежным средствам без физического носителя не выделяются. По состоянию на январь этого года, банками эмитировано почти 306 млн расчетных и кредитных носителей.

Одним из главных плюсов цифровых платежных средств опрошенные аналитики и банки считают их экологичность. Для клиентов выгоды состоят в быстром оформлении новой виртуальной карты менее чем за пять минут, бесплатном обслуживании, а для их эмитентов - в существенной экономии.

По оценкам директора банковских рейтингов НРА Константина Бородулина, переход на цифровые карты сэкономит банкам более 54 млрд руб. Однако эта сумма будет растянута во времени и накапливаться по мере выпуска новых и перевыпуска уже действующих носителей, отметил он. Эксперт пояснил: расчеты составлены на основе предположения, что к началу апреля организации могли довести объем эмиссии карт до 310 млн, а также на планах банков к концу 2021 г. обеспечить выпуск таких инструментов в пределах 25% и их оценках, что "цифра" обходится дешевле на 700 рублей.

Ежегодно в среднем выпускается 12-15 млн карт, и если ставка банкиров сыграет, то в 2021 г.составит порядка 2 млрд руб., считает гендиректор финтех-платформы "Фаст Ривер" Анастасия Ускова. По словам экспертов, рост нагрузки на процессинговые мощности, развитие технологий Pay и другие расходы легко сведут всю экономию от эмиссии цифровых карт к нулю.

И переход на цифровые карты не снимает с повестки вопрос о безопасности и защищенности данных. По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, функционал виртуальных платежных средств идентичен бесконтактным, их удобно применять для безопасного онлайн-шопинга и они не подвержены атакам со скиммерами. Но их владельцы могут также стать жертвами социальной инженерии.