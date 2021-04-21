Путин поручил подготовить предложения по социально-экономическому развитию

Правительство должно представить предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны. Речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью, создании рабочих мест

21 апреля. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить к 1 июля предложения по реализации инициатив в сфере социально-экономического развития страны, прозвучавших в его ежегодном послании Федеральному Собранию.

"Прошу правительство сконцентрировать внимание на этих задачах при подготовке новых инициатив социально-экономического развития России и поручаю представить их до 1 июля текущего года", - сказал Путин. Он уточнил, что речь идет о задачах в сфере демографии, поддержки семьи, о борьбе с бедностью и повышения доходов граждан, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды, новому качеству государственного управления.

"За всей текущей работой мы не должны забывать целей нашего стратегического развития, национальные цели развития, и совершенствовать механизмы достижения этих целей", - подчеркнул глава государства. По его словам, предстоит обсудить предложения правительства с участием профильных комиссий Госсовета, деловых объединений, экспертов и Общественной палаты.

"По результатам такой широкой дискуссии примем окончательное решение по дальнейшим финансовым и организационным действиям на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам", - добавил президент.

В частности, Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. "Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей", - отметил президент.

Как подчеркнул президент, главное сейчас - обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью. По его словам, ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, и в частности в отношении неполных семей.

Путин подчеркнул, что нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребёнка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты.

"И прежде всего государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика, мы и дальше будем двигаться именно по этому пути", - подчеркнул он.

По словам президента, ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, и в частности в отношении неполных семей.

Путин подчеркнул, что нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребёнка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты.

"Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата, ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей", - сообщил он.

С текущего года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в России будут оплачивать в размере 100% от заработка. "Сейчас размер больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа, в целом это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. (...) Законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка", - сказа Путин. Он добавил, что в настоящее время действует система, при которой, чем больше был рабочий стаж - тем выше будет оплата больничного по уходу за ребенком.

"100% (размера больничного от заработка) имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100% не имеют", - пояснил Путин. Президент заявил, что в этой ситуации "надо поддержать тех, кто ждет ребенка".

Путин также поставил перед правительством России задачу обеспечить восстановление рынка труда после пандемии раньше, чем до конца текущего года. "В прошлом году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе за счет льготных кредитов на выплату зарплат, сохранили свыше 5 млн рабочих мест", - сказал президент. Он отметил, что эта программа сработала, но именно потому, что бизнес проявил ответственность и стремится сделать все, чтобы сохранить свои коллективы.

По словам Путина, избегать совсем сокращения рабочих мест было невозможно, и сейчас сложно тем, кто потерял работу. "Правительству поставлена задача к концу текущего года восстановить рынок труда. Но надо постараться решить ее раньше, чтобы люди быстрее стали получать стабильный заработок", - заявил президент.

Путин сообщил, что для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции.

Расходы в рамках мер, озвученных президентом РФ в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, составят около 400 млрд рублей за два года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "На два года это порядка 400 млрд рублей, большая часть из которых - порядка 270 млрд рублей - это в текущем году, и порядка 130 млрд рублей - это в следующем году", - сказал министр.

"Наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 тыс. рублей к началу учебного года, о чем сегодня сказал президент. На это потребуется порядка 170 млрд рублей", - добавил он.

Силуанов отметил, что эти меры не несут инфляционных рисков. "Это не несет инфляционные риски, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке", - заявил он.