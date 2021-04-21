Матвиенко: деревянное домостроения может стать одним из трендов развития сельских территорий

21 апреля. FINMARKET.RU - Спикер Совета Федерации Валентинасчитает, что программу сельской ипотеки следует расширять, в том числе - выдавать льготные кредиты на строительство деревянных домов, пишет "Российская газета"

Как отметила глава Совфеда в ходе встречи с тружениками социальной сферы села, условия сельской ипотеки сейчас таковы, что она "недоступна для значительного числа граждан, проживающих на селе".

"Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, например, о поддержке индивидуального жилищного строительства, в частности о включении в программу "Сельская ипотека" деревянного домостроения, которое может стать одним из трендов развития сельских территорий", - заявила Матвиенко. Она напомнила, что в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации 31 марта предложение по ипотеке под 3% на строительство деревянных домов поддержал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Эта мера в числе прочего может затормозить отток людей из сельской местности. Как считает Матвиенко, "если человек построил дом в деревне, он уже привязан корнями к этой земле". Глава Совфеда призвала не жалеть денег на поддержку развития сельской ипотеки, особенно - на индивидуальное жилстроительство. "

Сейчас средства льготной сельской ипотеки можно потратить на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также отдельного дома или земельного участка в селе и в городах с населением до 30 тысяч человек. Программа действует во всех регионах России за исключением двух столиц и Подмосковья.

Еще один способ привлечь людей в сельскую местность - развитие агротуризма, считает Матвиенко. "У нас есть множество мест, где можно найти свою изюминку, создать узнаваемый бренд", - отметила она.