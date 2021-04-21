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21 апреля 2021 года 09:55
Матвиенко: деревянное домостроения может стать одним из трендов развития сельских территорий
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Владимир Смирнов/ТАСС
21 апреля. FINMARKET.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что программу сельской ипотеки следует расширять, в том числе - выдавать льготные кредиты на строительство деревянных домов, пишет "Российская газета". Как отметила глава Совфеда в ходе встречи с тружениками социальной сферы села, условия сельской ипотеки сейчас таковы, что она "недоступна для значительного числа граждан, проживающих на селе". "Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, например, о поддержке индивидуального жилищного строительства, в частности о включении в программу "Сельская ипотека" деревянного домостроения, которое может стать одним из трендов развития сельских территорий", - заявила Матвиенко. Она напомнила, что в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации 31 марта предложение по ипотеке под 3% на строительство деревянных домов поддержал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Эта мера в числе прочего может затормозить отток людей из сельской местности. Как считает Матвиенко, "если человек построил дом в деревне, он уже привязан корнями к этой земле". Глава Совфеда призвала не жалеть денег на поддержку развития сельской ипотеки, особенно - на индивидуальное жилстроительство. " Сейчас средства льготной сельской ипотеки можно потратить на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также отдельного дома или земельного участка в селе и в городах с населением до 30 тысяч человек. Программа действует во всех регионах России за исключением двух столиц и Подмосковья. Еще один способ привлечь людей в сельскую местность - развитие агротуризма, считает Матвиенко. "У нас есть множество мест, где можно найти свою изюминку, создать узнаваемый бренд", - отметила она.
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