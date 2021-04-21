Управляющие компании развивают розничное направление

21 апреля. FINMARKET.RU - В первом квартале 2021 года объем активов в доверительном управлении 15 крупнейших компаний превысил 8,3 трлн руб., прибавив 336 млрд руб., свидетельствуют предварительные данные рейтинговое агентство "Эксперт РА". Темпы роста оказались более чем в четыре раза выше, чем за аналогичный период 2020 года, пишет "Коммерсант" . "В основном рост объема активов под управлением произошел за счет притока новых средств",- отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Диана Коваленко.

Первый квартал традиционно считается лучшим периодом для рынка коллективных инвестиций, но если раньше основной рост происходил за счет перевода средств из ПФР в НПФ, то сейчас портфели УК пополняются за счет частных инвесторов. По оценкам "Коммерсанта", 90% всего прироста активов обеспечили, значительную долю бизнеса которых составляют розничные фонды и индивидуальное ДУ.

По словам гендиректора "Сберактивами" Евгения Зайцева, привлечение в открытые и биржевые ПИФы по итогам квартала достигло 15 млрд руб., в три раза выше, чем в 2020 году.

Инвесторов привлекают высокие результаты инвестирования, которые многократно превзошли ставки по депозитам. Управляющие намерены активно побороться за клиентов брокеров, которых сейчас на порядок больше, чем у управляющих компаний.