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21 апреля 2021 года 09:54
Управляющие компании развивают розничное направление
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YAY\ТАСС
21 апреля. FINMARKET.RU - В первом квартале 2021 года объем активов в доверительном управлении 15 крупнейших компаний превысил 8,3 трлн руб., прибавив 336 млрд руб., свидетельствуют предварительные данные рейтинговое агентство "Эксперт РА". Темпы роста оказались более чем в четыре раза выше, чем за аналогичный период 2020 года, пишет "Коммерсант". "В основном рост объема активов под управлением произошел за счет притока новых средств",- отмечает директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Диана Коваленко. Первый квартал традиционно считается лучшим периодом для рынка коллективных инвестиций, но если раньше основной рост происходил за счет перевода средств из ПФР в НПФ, то сейчас портфели УК пополняются за счет частных инвесторов. По оценкам "Коммерсанта", 90% всего прироста активов обеспечили компании, значительную долю бизнеса которых составляют розничные фонды и индивидуальное ДУ. По словам гендиректора "Сбер Управление активами" Евгения Зайцева, привлечение в открытые и биржевые ПИФы по итогам квартала достигло 15 млрд руб., в три раза выше, чем в 2020 году. Инвесторов привлекают высокие результаты инвестирования, которые многократно превзошли ставки по депозитам. Управляющие намерены активно побороться за клиентов брокеров, которых сейчас на порядок больше, чем у управляющих компаний.
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Ключевые слова: Россия, компании, управление
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