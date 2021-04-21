Получить кредит самозанятым труднее, чем обычным клиентам

21 апреля. FINMARKET.RU - В феврале 2021 г. ФНС сообщила о 1,7 млн официально зарегистрированных самозанятых. Причем только за прошлый год число вставших на соответствующий налоговый учет граждан увеличилось в 6,4 раза, пишут "Ведомости" . По оценке Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, реальное количество самозанятых в России уже превысило 7 млн, а объем рынка их услуг еще в 2019 г. оценивался в 2,5 трлн руб. Каждая третья компания в России уже сотрудничает с фрилансерами. Есть все основания считать, что количество самозанятых будет расти и дальше..

Однако банковский рынок только начинает работать с этим сегментом клиентов и пока предложение для него весьма ограниченное.

Специальные кредитные продукты для самозанятых начали появляться в 2019 г., примерно через год после введения нового налогового режима.

Формально базовые условия по кредитам для самозанятых и "обычных" клиентов отличаются не сильно. Однако получить кредит самозанятому, скорее всего, будет непросто. В большинстве случаев от него требуется официальное подтверждение дохода по форме ПНД/КНД из налоговой службы, тогда как обычному заемщику достаточно представить справку от работодателя или документ по форме банка. Еще сложнее с ипотекой. Стандартное требование банков для ее одобрения - не менее двух лет рабочего стажа и полугода постоянного места работы. Ему соответствуют далеко не все. В результате в ряде банков для них выше первоначальный взнос, а некоторые банки и вовсе опасаются пока выдавать им жилищные

Налоговый режим для самозанятых - эксперимент, рассчитанный на 10 лет. И это главная причина, по которой банки не торопятся доверять фрилансерам, особенно когда речь идет о длительном займе - ведь нет 100-процентной гарантии, что после 2028 г. проект не закроют. Вторая причина - сложности в оценке и прогнозировании доходов и платежеспособности такой аудитории.

Наконец, разрабатывать продукты для самозанятых сложно в силу неоднородности этой группы клиентов. В нее входят как представители креативного класса, обладающие относительно высокой платежеспособностью, так и курьеры и водители такси. И пока непросто создать портрет аудитории и определить ее потребности, чтобы предоставить качественные и актуальные услуги для всех.