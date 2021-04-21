Ипотечные кредиты планируют сделать еще доступнее

21 апреля. FINMARKET.RU - Нацпроект "Жилье и городская среда" был запущен в 2019 году сроком на шесть лет, однако позже вместе с другими нацпроектами продлен до 2030 года. Предполагается, что он поможет россиянам улучшить жилищные условия, сделать строительную отрасль более современной, а города - красивыми и комфортными без аварийных домов, пишут "Известия"

Особое внимание уделяется жилищному кредитованию. Первая версия нацпроекта предполагала, что в 2020 году граждане получат возможность брать ипотеку в среднем под 8,7%, а к 2024 годуснизится до 7,9%. Однако смягчение денежно-кредитной политики на фоне пандемии и запуск льготной ипотечной программы на жилье в новостройках под 6,5% позволили перевыполнить план, сообщал в октябре прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы должны были только к 2024 году снизить среднюю ставку по стране ниже 8%. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого (2020) года этот показатель национальной цели выполнили. Уже сейчас средняя ставка по стране - на уровне 7,5%", - заявлял он.

При этом в 2021 году ставки продолжили бить рекорды: по данным ЦБ, по итогам марта средняя стоимость ипотеки в России составила 7,28%. В таких условиях вполне закономерно, что сейчас в кабмине обсуждается снижение главного целевого показателя нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказал "Известиям" близкий к кабмину источник. Так, на совещании у Марата Хуснуллина в апреле рассматривалось сокращение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до 6,9% и поддержание этого уровня до 2030 года. Впрочем, окончательное решение пока не принято, констатировал он.

Другой собеседник газеты, знакомый с ходом совещания, отметил, что добиться такого результата можно только за счет комплексной программы субсидирования. Поэтому Минфину, Минстрою и ДОМ.РФ было дано поручение рассчитать потенциальные расходы бюджета на продление без изменений льготных ипотечных программ (в том числе на новостройки и для молодых семей) при условии, что объем субсидий не превысит 3% стоимости кредитов, а ставка ЦБ до конца года сохранится на уровне 4,5% и в дальнейшем будет колебаться в пределах 5-6%. В пресс-службах Минфина, Минстроя и ДОМ.РФ не поделились итогами выполнения этого поручения.

Представитель Хуснуллина подтвердил "Известиям", что на сегодня правительство ставит задачу снижать средневзвешенную ставку по ипотеке, так как такие кредиты выступают инструментом улучшения жилищных условий граждан. При этом льготная программа на покупку квартир в новостройках должна быть продлена, но говорить о конкретных условиях пока преждевременно, заявил он.

Реалистичность плана правительства зависит от возможностей бюджета, но такой подход способен привести к скачку цен на рынке недвижимости, считают эксперты.