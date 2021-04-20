Рейтинг медиаприсутствия банков за 1-й квартал 2021 года

В первом квартале 2021 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Банк ФК "Открытие" занял третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности. Также в пятерку лидеров вошли Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.

Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о разработке алгоритма для выявления COVID-19 по кашлю в течение одной минуты. Лаборатория искусственного интеллекта Сбера научилась определять вероятность коронавируса на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей - голоса, дыхания и кашля. Также большой резонанс в СМИ получило интервью Г.Грефа программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". В частности, глава Сбера оценил спад ВВП России в 2020 году в 3,4%. Другими заметными инфоповодами стали покупка Сбером акций российского маркетплейса goods.ru, а также объявление о запуске собственной цифровой валюты сберкоина.

Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ в первом квартале 2021 года стала пресс-конференция заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедшая онлайн в феврале. В частности, активно обсуждалось заявление Печатникова о планах банка выдать льготную ипотеку на 150 млрд рублей в течение 2021 года. Также большой резонанс в СМИ имело высказывание главы ВТБ Андрея Костина об "обреченности" биткойна. По словам Костина, в ближайшее время мировые центральные банки будут вводить собственные цифровые валюты, что неизбежно приведет к падению биткойна. Другим заметным событием в инфополе ВТБ стало задержание управляющего филиалом банка в Ярославской области Ильи Гофтмана. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в разглашении банковской тайны. ВТБ сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования.

Наибольший резонанс в инфополе банка "ФК Открытие" имело высказывание его главы Михаил Задорнова о биткойне. По его словам, биткойн не имеет реальной потребительской стоимости и схож с финансовой пирамидой МММ. Также в СМИ широко разошлись опросы специалистов "ФК Открытие". В частности, банк провел социологические исследования к 23 февраля и 8 марта, в ходе которых выяснил, что 50% российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать, а большинство российских женщин полагают, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Крупнейшим событием в медиаполе "Россельхозбанка" стала новость о росте чистой прибыли по итогам 2020 года, показатель стал рекордным за всю историю РСХБ. Прибыль составила 13 млрд рублей, что в 3,2 раза выше показателя 2019 года. По сообщению банка, рекордный финансовый результат обусловлен "последовательным повышением качества активов и ростом операционных доходов при эффективном управлении расходами". Также РСХБ внедрил доставку фермерской продукции с собственного маркетплейса "Свое родное" через логистическую платформу "Яндекс Go". Услуга доступна в 500 городах для фермеров, подключивших опцию курьерской доставки.

Главным событием в информационном поле Тинькофф банка стала новость об иске, поданным банком к ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) на 1,1 млрд рублей. Третьей стороной в иске указана Федеральная антимонопольная служба. Ранее ФАС признавала дискриминационными условия, при которых МТС и другие операторы понижали стоимость СМС-рассылки для банков с госучастием. Также в январе стало известно, что семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией банка TCS Group - после конвертации акций доля бизнесмена сократилась с 84 до 35%. Сам основатель банка назвал событие историческим, по мнению Тинькова, эти изменения стали важным шагом на пути преобразования TCS Group в публичную компанию. Инфоповодом с наибольшим охватом в медиаполе Альфа-Банка стал рекламный ролик с участием российского рэпера Алишера Моргенштерна. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против рэпера и Альфа-Банка из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка. Альфа-Банк выразил несогласие с претензиями ФАС, пояснив, что клип - не реклама, а собственный контент блогера. В марте стало известно, что рэпер Моргенштерн занял должность директора по работе с молодежью в Альфа-Банке, должность была создана специально под него. Исполнителю поставлена конкретная цель - привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

Наименование Упоминания в СМИ, 1-й квартал 2021 года Упоминания в СМИ, 1-й квартал 2020 года 1 Сбербанк 149 083 156 699 2 ВТБ 67 593 68 996 3 ФК Открытие 31 384 23 816 4 Россельхозбанк 22 929 26 146 5 Тинькофф-Банк 19 181 17 861 6 Альфа-Банк 17 960 21 745 7 Газпромбанк 17 704 19 714 8 Промсвязьбанк 12 510 14 781 9 Росгосстрах Банк 9 625 965 10 Райффайзенбанк 9 096 12 069 11 Совкомбанк 8 112 8 207 12 Банк ДОМ.РФ 6 782 6 807 13 Банк УРАЛСИБ 6 394 7 318 14 Московский кредитный банк 6 378 8 380 15 Росбанк 5 865 8 926 16 Почта банк 4 430 5 422 17 Банк Санкт-Петербург 3 863 4 208 18 МТС Банк 3 743 2 436 19 МСП Банк 3 659 2 657 20 Банк ТРАСТ 3 442 3 258 21 Банк Русский Стандарт 3 374 4 522 22 АБ "Россия" 3 309 1 897 23 РНКБ Банк 3 121 2 956 24 ХКФ Банк 2 960 2 880 25 КБ Восточный 2 866 4 463 26 СКБ-банк 2 680 1 233 27 АК Барс Банк" 2 664 2 526 28 Новикомбанк 2 435 1 600 29 Абсолют Банк 2 155 3 225 30 УБРиР 2 100 1 967 31 Банк ЗЕНИТ 2 078 2 165 32 Банк Левобережный 1 870 1 176 33 МИнБанк 1 810 1 778 34 ОТП Банк 1 648 2 144 35 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 502 2 455 36 Ренессанс Кредит 1 466 1 501 37 ЮниКредит Банк 1 451 3 399 38 Примсоцбанк 1 349 1 270 39 Ситибанк 1 158 1 704 40 КБ "Центр-инвест 1 114 944 41 Банк "Кубань Кредит 1 044 1 090 42 Алмазэргиэнбанк 983 1 779 43 ВБРР 975 647 44 Банк Интеза 927 633 45 СМП Банк 802 1 217 46 Русфинанс Банк 802 1 217 47 СДМ-Банк 688 539 48 Креди Агриколь КИБ 685 846 49 "Локо-Банк" 658 471 50 Банк "Возрождение" 646 1 822

Наименование Индекс заметности, 1-й квартал 2021 Индекс заметности, 1-й квартал 2020 1 Сбербанк 26 089 424 27 837 864 2 ВТБ 13 205 254 12 942 601 3 ФК Открытие 4 665 247 3 952 124 4 Тинькофф Банк 3 836 931 3 745 087 5 Россельхозбанк 2 990 025 3 327 518 6 Альфа-Банк 2 652 426 3 067 581 7 Промсвязьбанк 2 427 607 2 058 932 8 Газпромбанк 1 987 562 2 335 534 9 Банк ДОМ.РФ 1 457 833 1 391 725 10 Райффайзенбанк 1 412 244 1 608 056 11 Совкомбанк 1 397 631 1 032 236 12 Банк УРАЛСИБ 1 102 115 1 215 327 13 Банк ТРАСТ 972 631 997 559 14 Банк Санкт-Петербург 961 140 1 000 042 15 Московский кредитный банк 884 430 1 079 925 16 КБ Восточный 859 874 1 288 296 17 Банк Русский Стандарт 831 957 241 968 18 МСП Банк 763 559 503 359 19 Росбанк 643 307 1 068 386 20 Ак Барс Банк 596 645 469 328 21 МТС Банк 499 815 428 285 22 Почта банк 484 822 607 214 23 РНКБ Банк 482 982 620 196 24 ХКФ Банк 463 752 304 040 25 Абсолют Банк 378 198 542 806 26 Банк ЗЕНИТ 361 920 522 188 27 УБРиР 328 695 289 692 28 СКБ-банк 314 082 190 2115 29 Росгосстрах Банк 265 666 124 015 30 АБ "Россия 257 650 293 141 31 Примсоцбанк 248 607 243 527 32 Азиатско-Тихоокеанский Банк 246 928 292 648 33 Ренессанс Кредит 246 765 164 026 34 КБ "Центр Инвест" 208 877 159 913 35 Банк "Кубань Кредит" 193 053 265 627 36 МИнБанк 191 786 456 331 37 Новикомбанк 171 952 132 244 38 Банк "Возрождение" 163 480 529 047 39 Банк Левобережный 136 464 192 470 40 Банк Интеза 121 369 74 829 41 СМП Банк 118 019 171 586 42 ЮниКредит Банк 116 546 361 017 43 Ситибанк 112 675 242 132 44 Алмазэргиэнбанк 111 880 163 537 45 ВБРР 562 614 536 942 46 ОТП Банк 97730 135 724 47 Русфинанс Банк 87 974 225 637 48 Креди Агриколь КИБ 65 992 64 487 49 СДМ Банк 56 658 83 557 50 "Локо-Банк" 51 954 113 306