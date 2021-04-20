Рейтинг медиаприсутствия банков за 1-й квартал 2021 года

В первом квартале 2021 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Банк ФК "Открытие" занял третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности. Также в пятерку лидеров вошли Россельхозбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.
Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о разработке алгоритма для выявления COVID-19 по кашлю в течение одной минуты. Лаборатория искусственного интеллекта Сбера научилась определять вероятность коронавируса на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей - голоса, дыхания и кашля. Также большой резонанс в СМИ получило интервью Г.Грефа программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1". В частности, глава Сбера оценил спад ВВП России в 2020 году в 3,4%. Другими заметными инфоповодами стали покупка Сбером акций российского маркетплейса goods.ru, а также объявление о запуске собственной цифровой валюты сберкоина.
Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ в первом квартале 2021 года стала пресс-конференция заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедшая онлайн в феврале. В частности, активно обсуждалось заявление Печатникова о планах банка выдать льготную ипотеку на 150 млрд рублей в течение 2021 года. Также большой резонанс в СМИ имело высказывание главы ВТБ Андрея Костина об "обреченности" биткойна. По словам Костина, в ближайшее время мировые центральные банки будут вводить собственные цифровые валюты, что неизбежно приведет к падению биткойна. Другим заметным событием в инфополе ВТБ стало задержание управляющего филиалом банка в Ярославской области Ильи Гофтмана. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в разглашении банковской тайны. ВТБ сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования.
Наибольший резонанс в инфополе банка "ФК Открытие" имело высказывание его главы Михаил Задорнова о биткойне. По его словам, биткойн не имеет реальной потребительской стоимости и схож с финансовой пирамидой МММ. Также в СМИ широко разошлись опросы специалистов "ФК Открытие". В частности, банк провел социологические исследования к 23 февраля и 8 марта, в ходе которых выяснил, что 50% российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать, а большинство российских женщин полагают, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч рублей в месяц.
Крупнейшим событием в медиаполе "Россельхозбанка" стала новость о росте чистой прибыли по итогам 2020 года, показатель стал рекордным за всю историю РСХБ. Прибыль составила 13 млрд рублей, что в 3,2 раза выше показателя 2019 года. По сообщению банка, рекордный финансовый результат обусловлен "последовательным повышением качества активов и ростом операционных доходов при эффективном управлении расходами". Также РСХБ внедрил доставку фермерской продукции с собственного маркетплейса "Свое родное" через логистическую платформу "Яндекс Go". Услуга доступна в 500 городах для фермеров, подключивших опцию курьерской доставки.
Главным событием в информационном поле Тинькофф банка стала новость об иске, поданным банком к ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) на 1,1 млрд рублей. Третьей стороной в иске указана Федеральная антимонопольная служба. Ранее ФАС признавала дискриминационными условия, при которых МТС и другие операторы понижали стоимость СМС-рассылки для банков с госучастием. Также в январе стало известно, что семья Олега Тинькова лишилась контроля над головной компанией банка TCS Group - после конвертации акций доля бизнесмена сократилась с 84 до 35%. Сам основатель банка назвал событие историческим, по мнению Тинькова, эти изменения стали важным шагом на пути преобразования TCS Group в публичную компанию.
Инфоповодом с наибольшим охватом в медиаполе Альфа-Банка стал рекламный ролик с участием российского рэпера Алишера Моргенштерна. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против рэпера и Альфа-Банка из-за признаков нарушения закона "О рекламе" по пяти пунктам в ролике "Клип за 10 лямов", где исполнитель рекламирует привилегированную карту банка. Альфа-Банк выразил несогласие с претензиями ФАС, пояснив, что клип - не реклама, а собственный контент блогера. В марте стало известно, что рэпер Моргенштерн занял должность директора по работе с молодежью в Альфа-Банке, должность была создана специально под него. Исполнителю поставлена конкретная цель - привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, 1-й квартал 2021 года
|Упоминания в СМИ, 1-й квартал 2020 года
|1
|Сбербанк
|149 083
|156 699
|2
|ВТБ
|67 593
|68 996
|3
|ФК Открытие
|31 384
|23 816
|4
|Россельхозбанк
|22 929
|26 146
|5
|Тинькофф-Банк
|19 181
|17 861
|6
|Альфа-Банк
|17 960
|21 745
|7
|Газпромбанк
|17 704
|19 714
|8
|Промсвязьбанк
|12 510
|14 781
|9
|Росгосстрах Банк
|9 625
|965
|10
|Райффайзенбанк
|9 096
|12 069
|11
|Совкомбанк
|8 112
|8 207
|12
|Банк ДОМ.РФ
|6 782
|6 807
|13
|Банк УРАЛСИБ
|6 394
|7 318
|14
|Московский кредитный банк
|6 378
|8 380
|15
|Росбанк
|5 865
|8 926
|16
|Почта банк
|4 430
|5 422
|17
|Банк Санкт-Петербург
|3 863
|4 208
|18
|МТС Банк
|3 743
|2 436
|19
|МСП Банк
|3 659
|2 657
|20
|Банк ТРАСТ
|3 442
|3 258
|21
|Банк Русский Стандарт
|3 374
|4 522
|22
|АБ "Россия"
|3 309
|1 897
|23
|РНКБ Банк
|3 121
|2 956
|24
|ХКФ Банк
|2 960
|2 880
|25
|КБ Восточный
|2 866
|4 463
|26
|СКБ-банк
|2 680
|1 233
|27
|АК Барс Банк"
|2 664
|2 526
|28
|Новикомбанк
|2 435
|1 600
|29
|Абсолют Банк
|2 155
|3 225
|30
|УБРиР
|2 100
|1 967
|31
|Банк ЗЕНИТ
|2 078
|2 165
|32
|Банк Левобережный
|1 870
|1 176
|33
|МИнБанк
|1 810
|1 778
|34
|ОТП Банк
|1 648
|2 144
|35
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|1 502
|2 455
|36
|Ренессанс Кредит
|1 466
|1 501
|37
|ЮниКредит Банк
|1 451
|3 399
|38
|Примсоцбанк
|1 349
|1 270
|39
|Ситибанк
|1 158
|1 704
|40
|КБ "Центр-инвест
|1 114
|944
|41
|Банк "Кубань Кредит
|1 044
|1 090
|42
|Алмазэргиэнбанк
|983
|1 779
|43
|ВБРР
|975
|647
|44
|Банк Интеза
|927
|633
|45
|СМП Банк
|802
|1 217
|46
|Русфинанс Банк
|802
|1 217
|47
|СДМ-Банк
|688
|539
|48
|Креди Агриколь КИБ
|685
|846
|49
|"Локо-Банк"
|658
|471
|50
|Банк "Возрождение"
|646
|1 822
|
|Наименование
|Индекс заметности, 1-й квартал 2021
|Индекс заметности, 1-й квартал 2020
|1
|Сбербанк
|26 089 424
|27 837 864
|2
|ВТБ
|13 205 254
|12 942 601
|3
|ФК Открытие
|4 665 247
|3 952 124
|4
|Тинькофф Банк
|3 836 931
|3 745 087
|5
|Россельхозбанк
|2 990 025
|3 327 518
|6
|Альфа-Банк
|2 652 426
|3 067 581
|7
|Промсвязьбанк
|2 427 607
|2 058 932
|8
|Газпромбанк
|1 987 562
|2 335 534
|9
|Банк ДОМ.РФ
|1 457 833
|1 391 725
|10
|Райффайзенбанк
|1 412 244
|1 608 056
|11
|Совкомбанк
|1 397 631
|1 032 236
|12
|Банк УРАЛСИБ
|1 102 115
|1 215 327
|13
|Банк ТРАСТ
|972 631
|997 559
|14
|Банк Санкт-Петербург
|961 140
|1 000 042
|15
|Московский кредитный банк
|884 430
|1 079 925
|16
|КБ Восточный
|859 874
|1 288 296
|17
|Банк Русский Стандарт
|831 957
|241 968
|18
|МСП Банк
|763 559
|503 359
|19
|Росбанк
|643 307
|1 068 386
|20
|Ак Барс Банк
|596 645
|469 328
|21
|МТС Банк
|499 815
|428 285
|22
|Почта банк
|484 822
|607 214
|23
|РНКБ Банк
|482 982
|620 196
|24
|ХКФ Банк
|463 752
|304 040
|25
|Абсолют Банк
|378 198
|542 806
|26
|Банк ЗЕНИТ
|361 920
|522 188
|27
|УБРиР
|328 695
|289 692
|28
|СКБ-банк
|314 082
|190 2115
|29
|Росгосстрах Банк
|265 666
|124 015
|30
|АБ "Россия
|257 650
|293 141
|31
|Примсоцбанк
|248 607
|243 527
|32
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|246 928
|292 648
|33
|Ренессанс Кредит
|246 765
|164 026
|34
|КБ "Центр Инвест"
|208 877
|159 913
|35
|Банк "Кубань Кредит"
|193 053
|265 627
|36
|МИнБанк
|191 786
|456 331
|37
|Новикомбанк
|171 952
|132 244
|38
|Банк "Возрождение"
|163 480
|529 047
|39
|Банк Левобережный
|136 464
|192 470
|40
|Банк Интеза
|121 369
|74 829
|41
|СМП Банк
|118 019
|171 586
|42
|ЮниКредит Банк
|116 546
|361 017
|43
|Ситибанк
|112 675
|242 132
|44
|Алмазэргиэнбанк
|111 880
|163 537
|45
|ВБРР
|562 614
|536 942
|46
|ОТП Банк
|97730
|135 724
|47
| Русфинанс Банк
|87 974
|225 637
|48
|Креди Агриколь КИБ
|65 992
|64 487
|49
|СДМ Банк
|56 658
|83 557
|50
|"Локо-Банк"
|51 954
|113 306
|
|Объекты
|Охват аудитории, 1-й квартал 2021
|Охват аудитории, 1-й квартал 2020
|1
|Сбербанк
|267 028 644
|280 337 144
|2
|ВТБ
|226 756 987
|251 533 040
|3
|Альфа-Банк
|134 578 971
|123 272 710
|4
|Россельхозбанк
|128 948 663
|128 974 630
|5
|Тинькофф Банк
|127 233 550
|166 225 922
|6
|Газпромбанк
|115 640 194
|149 651 719
|7
|ФК Открытие
|99 925 182
|113 782 572
|8
|Промсвязьбанк
|94 091 302
|107 475 606
|9
|Совкомбанк
|78 301 769
|70 125 582
|10
|ХКФ Банк
|76 895 708
|54 510 714
|11
|Банк ДОМ.РФ
|72 028 373
|66 056 590
|12
|Райффайзенбанк
|67 983 066
|102 669 649
|13
|МТС Банк
|65 726 191
|47 661 828
|14
|Банк ТРАСТ
|62 833 365
|44 329 706
|15
|Почта банк
|62 553 100
|90 389 815
|16
|Росбанк
|60 582 106
|80 023 751
|17
|АБ "Россия"
|54 011 174
|63 641 302
|18
|Банк Русский Стандарт
|50 999 301
|54 446 190
|19
|Московский кредитный банк
|49 400 650
|86 005 256
|20
|РНКБ Банк
|47 917 368
|48 549 138
|21
|МСП Банк
|44 246 576
|45 670 542
|22
|Банк УРАЛСИБ
|44 195 400
|62 241 675
|23
|СМП Банк
|43 930 031
|57 856 688
|24
|КБ Восточный
|43 569 859
|65 803 500
|25
|АК Барс Банк
|41 883 103
|40 509 189
|26
|Банк Санкт-Петербург
|40 277 145
|52 131 311
|27
|КБ "Центр-инвест"
|36 128 909
|13 227 636
|28
|ЮниКредит Банк
|34 918 280
|84 067 641
|29
|МИнБанк
|34 891 006
|29 756 631
|30
|Новикомбанк
|33 487 090
|28 179 464
|31
|Абсолют Банк
|32 037 711
|54 672 376
|32
|Банк ЗЕНИТ
|31 030 596
|39 586 666
|33
|Росгосстраз Банк
|29 575 996
|12 889 787
|34
|Ситибанк
|28 553 043
|56 219 318
|35
|Банк Интеза
|28 014 278
|13 847 085
|36
|СКБ-банк
|27 741 351
|22 675 741
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|25 831 991
|35 626 285
|38
|УБРиР
|25 699 542
|34 373 795
|39
|ОПТ Банк
|24 338 207
|41 993 967
|40
|ВБРР
|20 783 131
|15 051 873
|41
|СДМ-Банк
|15 933 452
|10 455 295
|42
|Ренессанс Кредит
|14 927 307
|30 853 471
|43
|Банк Левобережныйт
|12 621 466
|14 513 730
|44
|"Локо-Банк"
|12 597 441
|13 815 336
|45
|Русфинанс Банк
|12 411 914
|23 056 790
|46
|Банк "Возрождение"
|12 243 607
|27 979 590
|47
|Алмазэргиэнбанк
|10 987 506
|11 939 984
|48
|Примсоцбанк
|8 804 201
|11 168 065
|49
|Банк "Кубань Кредит"
|6 459 095
|5 886 304
|50
|Креди Агриколь КИБ
|5 871 554
|18 909 378
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