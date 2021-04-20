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20 апреля 2021 года 11:07
Почему могут снизиться цены на авиабилеты на курорты РФ
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Марина Лысцева/ТАСС
20 апреля. FINMARKET.RU - В этом году российские авиакомпании планируют получить более 90 самолетов, подсчитали "Известия" на основе данных перевозчиков и источников. Между тем такая провозная емкость может стать еще более избыточной на фоне кризиса и закрытых границ со многими странами. Излишек мощностей может привести к снижению цен на билеты на российские курорты, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, перевозчики ожидают, что заграница скоро откроется, а денег у людей завтра станет больше, чем вчера. Но ничего подобного не происходит - самолеты выставляются туда, где есть хоть какой-то спрос. В этом году это юг страны. "Даже если авиакомпании выставят все свои емкости на отечественные туристические направления, а местные аэропорты обслужат все эти рейсы, пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить. Тогда цены на авиабилеты упадут", - спрогнозировал Крамаренко. Традиционно зимой авиакомпании получают убыток, а летом - прибыль, напомнил эксперт. Но в этом году, если Турция не откроется, многие перевозчики будут снова убыточны, так как российские курорты не смогут вместить всех желающих. К зиме авиакомпании столкнутся с отсутствием ликвидности, ожидает эксперт. Как полагает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, сейчас не лучшее время для увеличения парка, так как объем перевозок на докризисный уровень не вышел и вряд ли выйдет в этом году. По его словам, главный риск роста провозной емкости для авиакомпаний заключается в том, что увеличение предложения не позволит скорректировать тарифы и поднять стоимость авиабилетов. Перевозчики могут начать снижать цены уже летом, ожидают специалисты.
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Ключевые слова: РФ, авиабилеты, цены, мнение
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