НПФ опять проиграли ВЭБу по доходности пенсионных накоплений

20 апреля. FINMARKET.RU - Клиенты негосударственныхпо итогам года получили среднююпо пенсионным накоплениям 5,2%, что оказалось выше уровня инфляции за год (4,9%), но ниже показателей 2019 г., сообщил Банк России. Причиной снижения стала пандемия, из-за которой резко увеличилась волатильность фондовых рынков, пишут "Ведомости"

При этом государственная управляющая компания ВЭБ, которая инвестирует деньги клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), за прошлый год смогла заработать больше. Доходность размещения ВЭБ.РФ средств клиентов ПФР по итогам 2020 г. составила 6,87% по расширенному портфелю. Доходность по портфелю государственных ценных бумаг была равна 7,95%, сообщала госкорпорация.

"Как можно отметить по доходности ВЭБ для ПФР и УК для своих НПФ, разница заключается в основном в двух параметрах: суммах под управлением и рисках", - объясняет независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. По его словам, корпорация ВЭБ управляет очень крупным объемом денег, а также имеет условие сохранности накоплений, поэтому ее портфель сбалансированно консервативный. Он включает в себя госбумаги и облигации разных уровней, а также относительно небольшой размер депозитов.

"Итоговые цифры доходности в 6,87% по расширенному портфелю складываются из более высокой, чем у депозитов, доходности облигаций и операций с бумагами. НПФ в среднем показали худшие результаты, как из-за более высокорискованной стратегии управления, так и из-за работы с бумагами в ходе активного управления", - отмечает Звенигородский.

По данным руководителя комитета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) по вопросам инвестдеятельности НПФ, председателя совета директоров АО "Ханты-Мансийский НПФ" Алексея Охлопкова, за последние годы произошел существенный переток средств НПФ из депозитов в корпоративные облигации. Доля ОФЗ также несколько сокращалась за счет реструктуризации портфелей в пользу наращивания инвестиций в корпоративный долг. "При этом доля акций была стабильной - на уровне 5-6% от активов пенсионных накоплений НПФ, - подчеркивает Охлопков. - ВЭБ в большей степени наращивал долю государственных облигаций, что позволило ему получить дополнительную доходность за счет опережающего роста котировок госбумаг на фоне снижения ключевой ставки Банком России".

По данным ЦБ, с 2015 г. частные пенсионные фонды стабильно проигрывают государственной управляющей компании.

Низкая по сравнению с ПФР доходность будет способствовать дальнейшему перетоку средств из НПФ в государственную управляющую компанию, составивших за прошлый год 3,8 млрд руб. "Показатели доходности НПФ на фоне ухудшения конъюнктуры на долговом рынке по итогам 2021 г., вероятнее всего, будут еще ниже значений прошлого года, - отмечает младший директор "Эксперт РА" Артем Афонин. - Дополнительное давление на рынок обязательного пенсионного страхования будет оказывать продолжающийся рост выплат, связанный с достижением пенсионного возраста все большим числом граждан. В результате в 2021 г. ожидается дальнейшее замедление темпов прироста средств пенсионных накоплений НПФ: по итогам года показатель не превысит 3,5%".