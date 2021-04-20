Темпы роста цен на первичное жилье в РФ замедлились, но остаются высокими

20 апреля. FINMARKET.RU - Прошлогодний тренд на повышение стоимости квартир в новостройках сохранился в 2021 г., но темпы роста замедляются, свидетельствуют данные совместного исследования "Авито Недвижимости" и аналитического портала "Пульс продаж новостроек", пишут "Известия"

В годовом выражении (1-й квартал 2021 г. к 1-му кварталу 2020 г.) средняя цена первичного жилья по стране поднялась на 26%. Но к 4-му кварталу прошлого года показатель увеличился только на 8% - до 107 тыс. рублей за "квадрат". По данным "Авито Недвижимости", в 4-м квартале 2020 г. по сравнению с 3-м кварталом рост цен составил 10%.

По итогам 1-го квартала т.г. зафиксирована стабилизация ситуации на рынке первичного жилья после ажиотажного спроса прошлого года, сказано в работе. Уровень предложения превысил прошлогодние отметки на 14%, причем за последний квартал его показатели выросли на 23% - рынок начал двигаться в сторону равновесия после того, как большинство ликвидных объектов недвижимости в 2020 г. были распроданы. Также снизился спрос - он на 6% ниже, чем в 1-м квартале 2020 г., и на 14% ниже, чем в 4-м квартале того же года, отметили аналитики.

Как говорят эксперты, рынок постепенно двигается в сторону равновесия, но подорожание продолжается из-за цен на стройматериалы, колебания курсов валют, инфляции и дефицита рабочей силы.

"Влияние на рост цен оказывает комплекс факторов, среди которых увеличение стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование", - сказал "Известиям" представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам представителя Хуснуллина, сегодня ведется активная работа по стабилизации цен на рынке недвижимости.

Эксперты считают, что стабилизация цен произойдет в случае соответствия предложения спросу на новое. А чтобы сдержать дальнейший рост цен, необходимо создать экономически благоприятные условия для застройщиков, чтобы они смогли возводить больше жилья. Например, можно снижать затраты на проектное финансирование, налоговые выплаты, субсидировать строительство социальной инфраструктуры и так далее, полагает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.