Небольшие займы начали возвращать досрочно

20 апреля. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) отмечают рост досрочных погашений небольших займов. Так, в 1-м квартале заемщики стремились досрочно погашать, несмотря даже на традиционное сокращение доходов в январе, рассказали "Коммерсанту" в крупных. Уровень досрочногоколеблется от 12% до 65%, что является пиковым показателем для многих компаний.

Тенденция наметилась еще в прошлом году и связана с последствиями кризиса 2020 года. Как отмечают в компаниях "Займер" и "Лайм-займ", чаще досрочно гасят займы повторные клиенты. Гендиректор Webbankir Андрей Пономарев подтверждает, что доля досрочных погашений с начала 2020 года увеличилась на 4-5 п. п. и сейчас составляет 65% от общего количества погашенных займов.

А в IDF Eurasia отметили, что вырос и средний срок займа (с 25 дней до максимально возможных 28 дней), а средняя сумма снизилась (в 2020 году она составляла почти 10,9 тыс. руб., в 1-м квартале 2021 года - 10,5 тыс. руб.).

Между тем в "Миг Кредите" наблюдают снижение доли досрочного погашения - 10% в 1-м квартале 2021 года против 17% в 3-м квартале 2020 года. Как пояснил руководитель направления бизнес-отчетности "Миг Кредита" Александр Матчин, это может быть связано с растущей в компании долей долгосрочных потребительских займов.

Однако пока рано говорить о досрочных погашениях как о массовом явлении, скорее тенденция только намечается, согласна директор СРО "МиР" Елена Стратьева. По ее словам, важно не допустить правонарушений на рынке, возникновение которых может сопровождать наметившуюся тенденцию, например, введения комиссий за досрочное погашение.