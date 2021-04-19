Названы регионы с самым высоким уровнем жизни

19 апреля. FINMARKET.RU - Москва возглавила25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию по итогам 2020 года. Об этом говорится в интегральном рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества на основании данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС, пишут "Известия" . Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых - среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины (авторы исследования назвали их соотношение "минимальной стоимостью жизни"), а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д. При этом у Москвы нет первых мест ни по одному из них. Лучшие показатели столицы - два вторых места в "Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета" и "Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС". Эксперты ФоРГО поместили Москву на четвертую позицию по зарплате, на пятую - по отношению заработка к стоимости потребкорзины и на 64-ю - по динамике валового регионального продукта с коррекцией на инфляцию.

Второе место в рейтинге заняла Тюменская область. У этого региона лучшим показателем оказался индекс промышленного производства и отношение суммы госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость - вторая и третья позиции соответственно. Как и у столицы, самым низким показателем этого субъекта стала динамика ВРП - 53-е место.

Ленинградская область заняла третью позицию благодаря показателям отношения суммы госдолга к доходам бюджета и собираемости НДС, заняв по ним пятое и шестое место среди всех субъектов РФ соответственно. Меньше всего Ленобласти "повезло" тоже с динамикой регионального продукта - по этому критерию авторы рейтинга поставили ее на 63-е место.

Также в топ-10 попали ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО.

Стоит отметить, что по уровню зарплаты по итогам прошлого года на первом месте оказалась Магаданская область. Следом за ней в рейтинге идут Чукотка, ЯНАО, Москва и Сахалинская область. По показателю "минимальной стоимости жизни" лидером также стала Магаданская область. После нее в рейтинге расположились те же, но уже в другом порядке: ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка и Москва.

Занимающая самую верхнюю строчку рейтинга Москва находится на первом месте в первую очередь благодаря высокому уровню жизни и благополучию регионального бюджета, пояснил в беседе с "Известиями" председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.. Одновременно динамика стоимости отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а также тесно связанный с этим объем начисленного налога на добавленную стоимость ставит столицу примерно в середину списка, отметил автор рейтинга.