МФК выходят на международный рынок

19 апреля. FINMARKET.RU - Российские микрофинансовые компании (МФК) после нескольких лет перерыва вновь заинтересовались рынками других стран. ГК Eqvanta учредила компанию во Вьетнаме EIB Asia Company Limited, стало известно после раскрытия информации. До этого компания не была представлена на международном рынке, пишет "Коммерсант" ..

Прежде чем выбрать Вьетнам, Eqvanta провела анализ разных рынков Европы, Азии, Африки. "Наибольший потенциал — в Юго-Восточной части Азии,— поясняют в группе.— Численность населения — 100 млн человек, при этом низкое проникновение финансовых услуг (большей части населения недоступны банковские продукты, они находятся в так называемой серой зоне) и высокое — интернета и технологий (количество смартфонов на 1 тыс. населения во Вьетнаме вдвое больше, чем в России)".

Российскиеуже пытались выходить на международные рынки несколько лет назад. Так, МФК "Финбридж" в последние три года развивает платежный сервис во Вьетнаме и на Филиппинах. В марте компания планировала выйти наИндии, но проект отложен из-за пандемии.

Изучает возможности международного развития и финансовая онлайн-платформа Webbankir. Lime Credit Group (в России бренд "Лайм-Займ") уже несколько лет работает в Мексике и ЮАР.