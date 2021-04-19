Мониторинг экологии может обойтись бюджету в 3 млрд руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Представители общественных советов при Минприроды и Росгидромете должны презентовать проект создания комплексной системы мониторинга окружающей среды в России в Общественной палате (ОП) РФ 19 апреля. В докладе экологов, с которым ознакомились «Известия»,проекта оценено в 3,127 млрд рублей. Эта сумма нужна только на разработку цифровой платформы, куда будут загружаться данные о состоянии окружающей среды, объяснил "Известиям" первый зампред общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. Такой бюджет предложил "Российской экологический оператор" (РЭО), в проекте, который в марте разослал экологическому сообществу.

О необходимости создать в стране государственную информационную систему (ГИС) мониторинга окружающей среды еще в начале 2020 года в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин. Система позволит оценивать качество воды, воздуха и почвы, уточнил "Известиям" представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.

— Работа системы и механизмы для получения объективной информации прописаны в утвержденной правительством концепции создания комплексной системы мониторинга окружающей среды. Она предусматривает в том числе создание сети сбора данных о сбросах и выбросах загрязняющих веществ, а также формирование системы обработки, анализа и использования данных о состоянии окружающей среды, — сообщил представитель вице-премьера.

Согласно материалам РЭО, предполагается собирать информацию о состоянии окружающей среды посредством объединения данных нескольких существующих систем наблюдения и автоматического контроля, установленных на предприятиях. К 2023 году проект позволит контролировать показатели на 30% территории страны, к 2024 году — 60%, к 2030 — 100%, следует из документа. Система должна быть запущена в эксплуатацию к 2024 году и позволит гражданам получать информацию об экологической ситуации в стране онлайн, указано в материалах РЭО.

В Минприроды "Известиям" сказали, что возможные сроки реализации и источники финансирования программы могут быть обозначены только после прохождения всех этапов согласования документа.

Тем временем эксперты считают, что проект РЭО недостаточно проработан, поэтому обоснованность оценки вызывает сомнения.