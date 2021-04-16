Сценарий восстановления экономики РФ на сегодня является единственным - ВШЭ

16 апреля. FINMARKET.RU - Сводный опережающий индекс (СОИ) в марте 2021 г. резко вырос до плюс 11,8% с плюс 4% в феврале, указывая, что сценарий постепенного восстановления российской экономики на данный момент является единственным, говорится в периодическом обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе".

"В марте 2021 г. сводный опережающий индекс (СОИ) вырос до 11,8%. Если не будет никаких резких шоков, сценарий постепенного восстановления российской экономики на данный момент фактически является единственным", - отмечается в обзоре. "В марте 2021 г. практически все компоненты СОИ сработали "в плюс": судя по предпринимательским опросам, заметно выросли новые заказы на производство продукции; выросли также цены на нефть и фондовый индекс РТС. Ослабление реального эффективного курса рубля также повышает конкурентоспособность российских производителей экспортной продукции. Более того, с апреля с еще большей силой начнет играть свою роль "эффект базы", связанный с прошлогодним экстраординарным снижением нефтяных цен и общим падением экономической активности вследствие развертывания пандемии и введения локдаунов. Поэтому в ближайшие месяцы - если не до конца года - можно ждать уверенного роста СОИ и всей экономики", - комментируют текущую ситуацию эксперты

"В целомРоссии постепенно восстанавливается. Хотя в некоторых странах начинается (или уже началась) третья волна пандемии COVID-19, в России предприниматели и население оценивают связанные с ней риски все более оптимистично и соответствующим образом выстраивают свое поведение. В отсутствие негативных макроэкономических шоков вероятность позитивного сценария можно считать высокой", - прогнозируют в Центре развития ВШЭ.

СОИ ставит задачу построить систему "раннего обнаружения", чтобы предсказывать наступление изменений в темпах развития экономики. Для этой цели используется ряд различных показателей, динамика которых опережает индекс промышленного производства. В частности, это данные опросов руководителей предприятий по уровню спроса и планам, курс рубля, цены на нефть, уровень процентных ставок и т.д.