Электросамокаты хотят приравнять к мопедам

16 апреля. FINMARKET.RU -с электрическими двигателями, в том числе электросамокаты, предлагается приравнять по статусу к мопедам. А значит, их хозяевам придется соблюдатьдорожного движения и в некоторых случаях - при определенных мощностях двигателя - получать права на управление. Внести соответствующие изменения в ПДД предлагает комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, пишет "Российская газета"

К мопедам приравняют все велосипеды, самокаты и другие индивидуальные средства передвижения, оснащенные электродвигателями. Исключение предлагается лишь для "средств индивидуальной мобильности".

Так предложено обозначать транспортное средство, "имеющее одно или несколько колес (роликов), приводящееся в движение мускульной энергией лица, находящегося на нем, или имеющее систему гироскопической стабилизации". Проще говоря, речь идет о роликовых коньках, самокатах, скейтбордах и т.п. Им предстоит, как и сейчас, передвигаться исключительно по тротуарам. Электротранспорту же предпишут передвижение по краю проезжей части дороги или по обочине. При этом для управления таким транспортом хотят ввести возрастной ценз - не моложе 16 лет.

Кроме того, в комиссии Общественной палаты предлагают запретить управлять перечисленными средствами передвижения пьяным и людям, находящимся под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. А также тем, кто настолько плохо себя чувствует или так утомлен, что может угрожать безопасности движения.

Обсудить предлагаемые поправки общественники запланировали на круглом столе 19 апреля.

В декабре 2020 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД России сообщал о росте числа аварий с участием электросамокатов, сигвеев, моноколес и других индивидуальных транспортных средств на 166%. Это данные за 9 месяцев прошлого года. Всего их произошло 266. В таких авариях погибли 4 и были ранены 279 человек.