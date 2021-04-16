Россия не будет создавать нефтяной резерв

16 апреля. FINMARKET.RU - В Минэнерго считают нецелесообразным создание в России гигантских нефтехранилищ, но видят необходимость в увеличении запасов нефтепродуктов, пишет "Российская газета", приводящая мнение директора департамента нефтегазового комплекса минэнерго Антона Рубцова.

Идея о создании стратегического резерва нефти была предложена Российским Газовым обществом (РГО) в мае прошлого года в период, когда основные мировые нефтехранилища оказались переполнены из-за вызванного пандемией резкого падения спроса на энергоресурсы. В РГО посчитали, что создание дополнительных мощностей для хранения нефти могло бы позволить России влиять на ценовую конъюнктуру мирового рынка и более гибко управлять экспортными потоками.

По словам Рубцова, в минэнерго изучили все "за" и "против" и пришли к выводу, что с учетом больших возможностей нашей страны по добыче нефти дополнительные мощности по хранению нефти России пока не нужны.

"Мощности для хранения в первую очередь необходимы странам, не имеющим достаточного уровня добычи для внутреннего потребления", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Хорошим примером является Китай, который нарастил покупки нефти в III квартале 2020 года, пользуясь наличием больших мощностей для хранения и низкими мировыми ценами. У России же есть достаточно мощностей и по добыче, и по переработке нефти.

Что касается увеличения объемов запасов нефтепродуктов, то., как пишет "РГ", речь идет об использовании этих мощностей для снижения рисков резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке. Также это может говорить о том, что сдерживать рост розничных цен правительство намеревается и в дальнейшем, не допуская даже намека на возникновение дефицита топлива.

Это делается для исключения ценовых шоков на внутреннем рынке в случае аварий на нефтеперерабатывающих заводах или нарушений планов по их ремонтам (как было, например, несколько месяцев назад в Хабаровском крае), уточняет замглавы направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Но, по его мнению, строительство таких хранилищ не выгодно для нефтяных компаний, пишет "РГ"..