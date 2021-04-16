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16 апреля 2021 года 09:22
Граждане стали экономить на лекарствах
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Евгений Софийчук/ТАСС
16 апреля. FINMARKET.RU - Аптечным сетям, которым в первом квартале прошлого года удалось увеличить свои продажи более чем на 18%, теперь приходится фиксировать падение выручки. В январе—марте 2021 года аптечные сети в целом по России реализовали лекарств и сопутствующих товаров на 331,6 млрд руб., что меньше на 11,5% год к году, следует из данных, предоставленных "Коммерсанту" DSM Group. Незначительный рост выручки сетей от продаж лекарств в DSM Group зафиксировали только в январе, когда эта сумма составила 87,9 млрд руб. (прирост на 3,5% по сравнению с тем же месяцем 2020 года). Аналитики называют это "остаточным явлением" от высоких продаж в декабре прошлого года. Самым слабым месяцем в первом квартале оказался март: выручка фармрозницы сократилась на 26,1% год к году, до 118 млрд руб. "С начала 2021 года выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов, но и на всех группах лекарств",— отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Кроме того, в прошлом году россияне на фоне распространения COVID-19, сделали большие запасы лекарств, которые используют до сих пор, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Несмотря на снижение в коммерческом секторе, спрос со стороны государства, напротив, растет. По подсчетам Headway Company, в первом квартале текущего года объем объявленных тендеров составил 195,3 млрд против 185,4 млрд в 2020 году и 143,9 млрд в позапрошлом году.
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