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16 апреля 2021 года 08:51
Регистрировать россиян на "Госуслугах" предложили с рождения
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Валерий Шарифулин/ТАСС
16 апреля. FINMARKET.RU - Создание учетной записи пользователей на портале госуслуг будет проводиться по умолчанию при любом обращении граждан в госорганы - например, при рождении ребенка или при получении паспорта. Такое нововведение предлагается проектом "Цифровой профиль гражданина" (ЦПГ), за разработку которого отвечает рабочая группа "Национальная инновационная система", возглавляемая вице-премьером Дмитрием Чернышенко. С проектом программы ознакомились "Ведомости". Сегодня для создания профиля на портале госуслуг гражданину России нужно сообщить ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные. После этого нужно лично явиться в МФЦ или пройти идентификацию через одно из банковских приложений (например, ВТБ, "Сбера" или Почта-банка). Только после этого запись считается подтвержденной и клиент получает доступ ко всем услугам портала. По состоянию на апрель 2021 г. подтвержденную учетную запись на портале госуслуг имели 77 млн граждан страны. Одна из целей ЦПГ - увеличить долю зарегистрированных на "Госуслугах" россиян к 2024 г. до 85%. Авторы ЦПГ предлагают изменить процедуру регистрации таким образом, чтобы учетная запись создавалась автоматически, как только гражданин или его опекуны обращаются за каким-либо документом лично. Сопутствующая этой процедуре проверка удостоверения личности будет служить одновременно идентификацией для портала госуслуг. С этого времени личный кабинет гражданина будет сформирован, и там уже будут собраны его документы, туда же будут автоматически направляться все запрошенные справки. Предполагается, что в перспективе россиянину не нужно будет даже получать пароль для входа на сайт - система будет опознавать визитера по лицу или голосу. Правда, для этого человек должен будет зарегистрироваться (т. е. сдать образцы биометрии) в Единой биометрической системе. В паспорте ЦПГ указано, что реализация проектов будет иметь долгосрочный социально-экономический эффект: в частности, втрое ускорит идентификацию при обслуживании граждан в офлайн-каналах (с 30 до 10 секунд), сократит издержки бизнеса и госорганизаций на проверку и обработку данных, поможет сэкономить на печати бумажных документов и снизит ущерб от мошеннических действий, связанных с подменой данных при идентификации.
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Ключевые слова: Россия, госуслуги, учетная запись
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