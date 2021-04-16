Комфортная сумма сбережений - 1,3 млн руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни - в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно, следует из опроса "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка, пишут "Известия"

"Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга - 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно. При этом в топ-5 городов, где люди чаще всего делают, Москва не вошла - большинство "сберегателей" проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.

Россиян также просили ответить на вопросы: "Как часто вы делаете накопления?" и "На какие цели вы откладываете?". Почти 40% респондентов рассказали, что сберегают постоянно или время от времени. В среднем такие россияне откладывают по 19,8% своего дохода. Мужчины отправляют в резерв 16% доходов, женщины - 24%, причем делают это в 1,2 раза чаще. Наиболее склонными к бережливости оказались люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%), в то время как лишь 28% молодежи признались в наличии накоплений.

Часть респондентов заявила о желании получать дополнительный доход за счет инвестирования накоплений и вкладывать деньги на довольно значительные сроки - 16% опрошенных не готовы просто откладывать. Треть из них согласны инвестировать на полгода, каждый пятый (20,5%) - на год, 17,4% - на два-три года, 13% - на 4-6 лет, а 9% - на срок свыше 10 лет.

Среди наиболее популярных инструментов для инвестирования россияне назвали вложения в недвижимость для ее дальнейшей перепродажи (61%), рублевые банковские вклады (56%) и вложения в бизнес (19%).

Исследование проводилось в марте-апреле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Эксперты полагают, что размер сбережений и доля людей, откладывающих деньги, вряд ли увеличатся ввиду пандемии и падения реальных располагаемых доходов.