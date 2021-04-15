Промпроизводство в марте в РФ выросло на 1,1%

В марте рост промпроизводства в РФ составил 1,1% после падения на 3,2%, согласно пересмотренным данным, в феврале. Данные оказались гораздо лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1%

15 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 1,1% по сравнению с мартом 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В феврале 2021 года снижение, согласно пересмотренным данным, составило 3,2%. Ранее сообщалось о падении на 3,7%. "Данные уточнены в соответствии с регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства," - указывает Росстат. Последний раз рост показателя наблюдался в декабре 2020 года. Тогдавыросло на 2,1%

По сравнению с февралем текущего года промпроизводство подскочило на 12,2%.

В 1-м квартале снижение промпроизводства составило 1,3%

С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в марте выросло на 0,7% после повышения на 0,8% месяцем ранее.

Ожидания экономистов выглядели гораздо более пессимистично. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства за март на 1% в годовом выражении. Март прошлого года был последним предкризисным месяцем, поэтому выход в положительную область аналитики ожидали только с апреля.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2021 год составляет 3,6%, что лучше прогноза Минэкономразвития (2,6%).

В сфере добычи полезных ископаемых в марте снижение объема производства в годовом выражении замедлилось до 5,6% после падения на 9% в январе.

В обрабатывающих отраслях промпроизводство выросло на 4,2% после сокращения на 1,7% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост в марте составил 11%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - 9,7%.

На итоги промышленного производства в марте 2021 года повлияли следующие факторы:

- календарный март на три календарных дня длиннее, чем февраль текущего года, что оказало влияние на результаты работы отраслей с непрерывным циклом производства. Кроме того, в марте 2020 года для предотвращения распространения эпидемии коронавирусной инфекции, начиная с 30 марта 2020 года, были введены ограничения, что также сказалось на работе ряда предприятий и компаний;

- в марте 2021 года завершены контракты с длительным циклом производства в машиностроении (судостроение, авиастроение, производство сложной электронной аппаратуры и др.), говорится в сообщении Росстата

- производство прочих транспортных средств и оборудования - (+50,4%);

- производство мебели - (+31,1%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+27,1%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (+18,8%);

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий - (+18,1%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (+14.8%);

- производство электрического оборудования - (+14,5%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (+11,5%);

- производство текстильных изделий - (+) 13,2%, одежды - (+14,8%);

- производство напитков - (+) 8,5% и табачных изделий - (+15,0%);

- добыча угля - (+11,3%).

- нефте- и газодобыча - (- 8,1%);

- производство готовых металлических изделий и конструкций, за исключением машин и оборудования - (-8,5%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (-3,7%);

-металлургическое производство - (-1,9%)..

По сравнению с февралем 2021 года рост объемов показали: добыча полезных ископаемых - на 10,6%, обрабатывающие производства - на 16,9% и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 1,8%.

Снижение объемов в энергетическом секторе на 1.0% связано с наступлением весны - выработка пара и горячей воды для отопления снизилась на 10,7%, отмечает Росстат..