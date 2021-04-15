Часть россиян может остаться без страховой пенсии

15 апреля. FINMARKET.RU - В России может вырасти количество граждан, не способных претендовать на страховую пенсию по старости, пишут "Ведомости", ссылающиеся на доклад НИУ ВШЭ "Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития".

Такому риску способствуют особенности российского рынка труда, связанные с растущей нестандартной и неформальной занятостью (20–25% от общего числа занятых, согласно оценкам) и низкими зарплатами. Инструментами пенсионной реформы эту проблему решить никак нельзя, подчеркивают эксперты. Кроме того, идет процесс повышения требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента, что приводит к сужению охвата граждан системой обязательного пенсионного страхования.

При этом из-за антикризисных льгот для бизнеса и снижения занятости ожидается, что доходы ПФР и других фондов существенно снизятся. "Возможные потери внебюджетных фондов в результате введения антикризисных мер оцениваются в 621 млрд – 2,9 трлн руб. в зависимости от масштабов снижения фонда оплаты труда (от 20 до 40%) и периода восстановления экономики (от 0,5 до 1,5 года)", – указывают эксперты ВШЭ.

Цели стратегии от 2012 г. пока далеки от реализации. Одна из них – обеспечение среднего размера трудовойпо старости не менее 2,5–3 прожиточных минимумов пенсионера (ПМП). Но, по данным Росстата, отношение среднего размера пенсий к величине ПМП снизилось со 191,1% в 2012 г. до 161,1% в 2015 г., а в 2019 г. выросло до 176,4%.

Не удается пока и обеспечить коэффициент замещения трудовой пенсией до 40% утраченного заработка. Анализ экспертов ВШЭ показал, что это соотношение снизилось с 36,8% в 2012 г. до 35,6% в 2014 г., затем выросло до 37,7% в 2015 г., но потом устойчиво снижалось до 33,2% в 2019 г. Скачок в 2015 г. эксперты объясняют уменьшением реального размера среднемесячной начисленной зарплаты до 91% от уровня предыдущего года.

остаться без страховой пенсии, конечно, есть, но необходимо помнить, что социальная пенсия все равно остается, напоминает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, мнение которого приводят "Ведомости". Хотя, по сути, это "пособие по нищете". "В развитых странах средний коэффициент замещения средней пенсии к средней заработной плате на уровне 70%, а мы пока не дотягиваем даже до 40%", – рассказывает он.

При этом эксперт указывает, что лишь половина коэффициента замещения в развитых странах обеспечивается страховой пенсией. Вторая половина – это различные варианты накопительных пенсий, в основном это корпоративные пенсионные системы. Однако в России, как отмечают в своем докладе эксперты ВШЭ, падение реальных доходов населения, наблюдаемое в последние годы, снижает возможности расширения накопительных пенсионных систем.