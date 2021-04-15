Быть или не быть "гаражной реновации"

15 апреля. FINMARKET.RU - В столице предложили запустить "гаражную реновацию". Суть идеи в том, чтобы дать людям выбор: получить вместо снесенных старых гаражей машино-место в специально построенных многоуровневых паркингах либо компенсацию. Сейчас граждане могут получить только деньги.

Соответствующую инициативу мэру Москвы Сергею Собянину направили Общественная платаи НП "ЖКХ Контроль". Общественники предложили запустить пилотный проект в столице, а в случае успеха распространить практику на другие крупные города, пишут "Известия"

В комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ регулярно обращаются жители Москвы насчет парковки личного транспорта. Ситуация приобретает критический характер, сказано в письме председателя комиссии, исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой в адрес мэра столицы Сергея Собянина.

Особенно остро проблема проявляется в районах строительства новых транспортных магистралей: там сносят гаражные кооперативы, подчеркнуто в обращении к мэру.

Общественники предложили запустить в столице "гаражную реновацию", которая позволит на основе государственно-частного партнерства обеспечить граждан доступными парковочными местами. В частности, инициатива предполагает дать людям выбор - получить вместо снесенных старых гаражей машино-место в специально построенных многоуровневых паркингах либо компенсацию в 150-350 тыс. руб., как сейчас. По похожим расценкам также предлагается продавать места всем желающим, сказала Разворотнева.

Как сказали "Известиям" в Минстрое, инициатива относится к темам, чувствительным для общества, поэтому для оценки возможности ее внедрения требуется тщательный анализ вопроса с привлечением общественности и профсообщества.

Разворотнева также отметила, что на федеральном уровне должны быть обязательными нормы развития территорий с четкими требованиями по обеспечению жилых домов инфраструктурой (стоянки, дороги, объекты социальной инфраструктуры).