Кредиты наличными поставили пятилетний рекорд

15 апреля. FINMARKET.RU - В марте выдано 1,57 млн кредитов наличными в целом на 554 млрд руб. Это максимальное месячное значение c 2016 года, как по объемам, так и по количеству выдач, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые приводит "Коммерсантъ".

По данным ОКБ (БКИ располагает также данными Сбербанка), в марте российские банки выдали кредитов наличными на 17% больше, чем в феврале текущего года, и на 14% — чем в марте 2020 года, следует из данных ОКБ. При этом полная стоимость кредита существенно не меняется последние месяцы, сохраняясь с июля 2021 года на уровне 15,5–16%.

Рост в этом сегменте наблюдается с начала года, участники рынка связывают его с реализацией отложенного спроса. Влияет на динамику также приближение сезона отпусков и опасение увеличения ставок по кредитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. По мнению экспертов, рост в сегменте сохранится до конца года, но его будет сдерживать снижение доходов населения, пишет "Ъ".

Похожая динамика наблюдается и в сегменте кредитных карт. Как следует из данных ОКБ, в марте выдачи кредитных карт резко выросли — на 23% по отношению к февралю 2021 года и на 15% к марту прошлого года. Всего за месяц банками было выдано 1,2 млн кредитных карт.