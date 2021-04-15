Статус гостевых домов могут закрепить законодательно

15 апреля. FINMARKET.RU - В Ростуризме считают необходимым легализовать гостевыеи закрепить их статус законодательно. Гостевые дома будут размещать туристов с гарантией качества услуг. Законопроект о легализации гостевых домов разработал Ростуризм, пишет "Российская газета"

Пока понятие "гостевой дом" используется неофициально, в законе оно отсутствует. Как отсутствуют и единые критерии отнесения к гостевым домам объектов размещения. Это могут быть и небольшие частные дома, где сдают комнаты постояльцам, и многоэтажные строения, похожие на обычные гостиницы. Множество противоречий возникает и с правовой точки зрения. Формально гостевые дома являются жилищем их владельца, а потому размещать там туристов нельзя. Но если признать гостевой дом гостиницей, то по законодательству он уже не будет жилым помещением, и владелец формально лишится жилья, поясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Немало противоречий возникает также с точки зрения использования земельного участка, подключения коммуникаций, санитарного контроля и пожарного надзора.

Ростуризм предложил законодательно закрепить возможность размещать туристов в жилом доме или его части. Такие объекты и будут называться гостевыми домами. Требования к оказываемым услугам должно будет утвердить правительство. При этом гостевые дома, как и гостиницы, должны будут пройти классификацию и получить категории. Гостевые дома, пройдя классификацию, получат категории и смогут временно регистрировать постояльцев, как и обычные гостиницы

Оказывать услуги по временному размещению постояльцев в гостевых домах смогут самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Предполагается также установить возможность регистрации по месту пребывания в гостевом доме россиян и постановки на учет иностранных граждан. Таким образом, гостевые дома по своему статусу будут приближены к отелям и турбазам.

Как предполагается,вступит в силу уже с 1 января 2022 года. Но некоторые его положения могут начать действовать позже.

Отсутствие регулирования деятельности гостевых домов негативно сказывается на защите прав потребителей, их безопасности, отмечают в Ростуризме. Теряет на полулегальной деятельности гостевых домов и бюджет страны. По некоторым оценкам, гостевые дома зарабатывают до 10 млрд рублей в год.