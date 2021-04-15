На госпрограмму льготных автокредитов добавят 5 млрд руб.

15 апреля. FINMARKET.RU - Госпрограммы льготного автокредитования могут быть перезапущены в мае-июне после дофинансирования на 5 млрд руб., пишет "Коммерсантъ". Такие параметры изданию подтвердили и в банках.

В частности, в РГС-банке ожидают перезапуск программы в мае 2021 года, отмечая, что уже начат сбор заявок от банков на участие в программах льготного автокредитования ("Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль") и автолизинга. В банке также отмечают, что планируется введение еще одной категории граждан, которые смогут претендовать на льготные. В ВТБ говорят, что официально получили приглашение участвовать в новом конкурсе.

Источники газеты поясняют, что отбор заявок от банков на участие в программе льготного автокредитования заканчивается 27 мая. "Это значит, чтоможет запуститься в июне, но банки на свой риск могут начать выдавать кредиты и ранее", - отмечает "Коммерсантъ".

На программы льготного автокредитования в 2021 г. из федерального бюджета, как сообщалось, уже было выделено 8,9 млрд руб. При этом автодилеры уже в феврале начали сообщать об отказах в выдаче льготных кредитов в связи с исчерпанием лимитов по госпрограммам. Кроме того, еще 3,8 млрд руб. в 2021 г. уже было выделено на программы льготного лизинга автотехники.

Льготный автокредит предполагает скидку на первый взнос в 10% (для жителей Дальнего Востока - 25%) от стоимости автомобиля. Государство компенсирует участвующим в программах банкам предоставляемые ими скидки. Под эти программы сейчас подпадают автомобили стоимостью до 1,5 млн руб. В частности, все модели "АвтоВАЗа", "УАЗа" и "ГАЗа", а также модели Renault (Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana), Hyundai (Creta, Solaris) и Kia Rio.

В рамках госпрограмм льготного лизинга банкам компенсируются предоставляемые ими скидки в 12,5% по договорам лизинга. В этих программах сейчас могут участвовать все модели "УАЗа" (Пикап и Профи; модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206); Lada Largus; автомобили и шасси "Урал"; "ГАЗ Соболь", "GAZelle Бизнес", "GAZelle Next", "ГАЗон", "Садко"; Ford Transit; автомобили и шасси "КАМАЗ".