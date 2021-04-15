Подход к соцподдержке в РФ продолжит меняться - глава Минфина

15 апреля. FINMARKET.RU - В России подход к социальной поддержке продолжит меняться - помощь из бюджета будет всё больше концентрироваться на реально нуждающихся. С таким заявлением выступил глава Минфина Антонна заседании Общественного совета при министерстве, пишут "Известия"

"В ходе пандемии мы нашли новые решения с точки зрения оперативного доведения социальных выплат до получателей. Сейчас меняются подходы к социальной поддержке граждан, мы хотим сконцентрировать внимание на нуждающихся, - заявил Силуанов.

По его словам, подходы к определению категории нуждающихся сейчас обсуждаются в правительстве.

А в пресс-службе Минфина напомнили, что для модернизации подходов к оказанию соцподдержки нормативно закреплен новый механизм реализации права граждан на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата. Его технология основана на применении инфраструктуры национальной платежной системы "Мир". Предполагается создать государственную информационную систему электронных сертификатов (ГИС ЭС).

В министерстве также отметили, что с 1 апреля заработали новые правила выплаты пособий для семей с детьми от трех до семи лет - в зависимости от среднедушевого дохода семьи. В ситуациях, где его размер с учетом соцподдержки не превысит величину прожиточного минимума, пособие увеличивается.

Ранее Минтруд изменил правила расчета детских пособий, чтобы исключить выплаты "подозрительно бедным" семьям. Препятствием для получения пособий не будет служить одновременное наличие у семей нескольких квартир, но не более 24 кв. м на человека, или жилых домов, но не более 40 кв. м на человека, и одного легкового автомобиля.

Правительство ранее поручило ФНС, Минтруду, Пенсионному фонду и Росстату провести в 2021 году пилотный проект, который позволит на основе данных государственных информационных ресурсов определять нуждающиеся семьи, для того чтобы оказывать им адресную поддержку.

Более четкое определение реально нуждающихся действительно позволит повысить выплаты или по крайней мере сэкономить средства бюджета.

Круг экспертов, которые давно занимаются проблемами доходов и бедности, не менее 20 лет настаивают на том, что эффективная социальная поддержка может и должна быть адресной, напомнила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Если она предоставляется тому, кто действительно нуждается и у кого нет другого выхода, кроме как обратиться в систему соцзащиты, то и размер этой помощи может быть намного более весомым, пояснила она.