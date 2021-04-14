Рынок труда лишился более миллиона работников до 30 лет

14 апреля. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года численность занятых в России сократилась на 1,65 млн человек, причем 1 млн из них составили работники в возрасте до 30 лет. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия" . (есть в распоряжении "Известий").

Сильнее всего по динамике - на 24,9% (или на 89 тыс. человек) - снизилась численность работников самой младшей возрастной категории, от 15 до 19 лет, то есть новичков на рынке труда и учащихся, подрабатывающих в свободное от занятий время.

На втором месте по сокращению занятости оказались россияне 25-29 лет, то есть работоспособные молодые сотрудники, которые уже приобрели определенный опыт на рынке труда и проходят через этап профессионального становления и закрепления в профессии. Их стало меньше на 8,2%, или на 758 тыс. человек. В то же время число занятых в возрасте 20-24 лет, то есть недавно вышедших на работу во время или после завершения учебы, снизилось на 4,5%, или на 163 тыс. человек, говорится в исследовании FinExpertiza.

Таким образом, за 2020 год российский рынок труда потерял 1,01 млн работников в возрасте 15-29 лет - в декабре их насчитывалось 12,17 млн человек против 13,18 млн годом ранее. Это рекорд как минимум за последние 12 лет, отметили аналитики. Впрочем, тренд намолодых сотрудников стал очевидным в последние 4 года, когда их убыль была не менее полумиллиона человек в год. Так, в 2019 г. численность занятых в возрасте 15-29 лет сократилась на 849 тыс., в 2018 г. - на 839 тыс., в 2017 г. - на 512 тыс., а в 2016 г. - на 789 тыс. человек.

Больше всего пострадали сферы услуг, промышленности и транспорта.

FinExpertiza также проанализировала динамику сокращения числа работников до 30 лет в региональном разрезе (данные приводятся в среднем по году). Наибольшее снижение количества молодых сотрудников произошло в Амурской области - там среднегодовой показатель уменьшился на 22%, или на 19 тыс. человек. Чуть менее драматическое сокращение произошло в Северной Осетии (на 20%, или на 11 тыс.) и Мурманской области (на 17%, или 13 тыс.). В Бурятии убыль молодых работников составила 16%, или 13 тыс., в Севастополе - 16%, или 6 тыс. В перечень регионов с самым сильным сокращением трудящейся молодежи также попали Хакасия, Мордовия, Республика Алтай, Архангельская и Курская области.