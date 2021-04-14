В России растет спрос на умные дома

14 апреля. FINMARKET.RU - Рынок умных домов в Центральной и Восточной Европе вырос на 6,4%, сообщает агентство IDC. По словам аналитика Яна Преносила, такой результат стал возможен во многом благодаря России, где с каждым месяцем растет популярность умных колонок. В 2020 году в Европе их было продано 25,3 млн штук, рынок колонок вырос на 11,9%. Всего в четвертом квартале 2020 года в Европе было отгружено 41,3 млн устройств для умного дома, это на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, пишет "Российская газета"

Выросла популярность умных продуктов для домашнего наблюдения и безопасности, а также термостатов и освещения. Преносил уверен, что большую роль сыграла пандемия - потребители стали улучшать свои дома, что привело к повышенному интересу к умным девайсам.

"Рынок систем умного дома делится на два сегмента - умный дом для застройщика и умный дом для потребителя, - объясняет Дмитрий Стапран, директор по стратегии и операционной эффективности PwC в России. - Застройщиков интересуют решения, которые позволят интегрировать различные устройства от самых разных производителей, которые в большом количестве представлены на рынке. Это позволит им создать дополнительную ценность для клиентов - покупателей квартир, и даже предложить им услуги по настройке и обслуживанию таких систем".

К системам умного дома относятся датчики дыма или протечки с передачей сигнала через сотовую связь, полноценные системы с автоматическим контролем потребления тепловых и энергетических ресурсов, системы видеонаблюдения.

По оценке PwC, в Москве и Московской области этот рынок только зарождается и к 2025 году достигнет 1,6 млрд рублей. Значительную роль на нем смогут играть компании-интеграторы, в том числе электросетевые и энергосбытовые предприятия. "Рынок устройств умного дома для домохозяйств может быть шире за счет охвата аудитории и предложения продуктов множеством производителей. В Москве и Московской области он может достичь 6,5 млрд руб. к 2025 году. Здесь, помимо застройщиков и энергетиков, не последнюю "скрипку" играют и OEM-производители (original equipment manufacturer - оригинальный производитель оборудования)", - резюмирует Стапран.

В Западной Европе после отрицательных показателей в первой половине 2020 года рынок умных домов восстановился и продемонстрировал стабильный рост среди потребителей, отмечают аналитики IDC.