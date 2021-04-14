Банкиры не поддержали законопроект о платформе ЦБ

14 апреля. FINMARKET.RU - Ассоциация банков России (АБР) направила главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову письмо, содержащее позицию банковского сообщества по законопроекту о платформе "Знай своего клиента" (называемый также "светофором"), пишет "Коммерсант"

представил законопроект, который относит юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной в 2020 году. Проектом предлагалось наделить ЦБ правом оценивать уровень риска юрлиц и ИП, которые обслуживаются в банках. Он был раскритикован в первую очередь из-за планов без суда списывать в бюджет средства компаний из красной зоны и в феврале отозван, отредактирован и внесен заново.

По мнению банкиров, даже в новом виде проект обязывает их отказывать в проведении операции в пользу контрагента клиента, если тот отнесен ЦБ к высокому уровню риска. При этом сам клиент банка может не относиться к высокорискованным. "В проекте не предусмотрены нормы, регламентирующие возможность освобождения кредитной организации от ответственности в случае применения мер к клиентам, основанием для которых явились оценки уровня риска совершения клиентами сомнительных операций со стороны Банка России",- говорится в документе. Притом что применение оценки ЦБ декларируется как добровольное и дополнительное.

Вместо этого Ассоциация банков России предлагает создать открытый ресурс, на котором можно будет проверить уровень риска всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей.