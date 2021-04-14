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14 апреля 2021 года 08:31
Закупки иностранного софта госорганами предлагают усложнить
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EPA\ТАСС
14 апреля. FINMARKET.RU - "В рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли Минцифры планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями", - сообщил "Ведомостям" представитель Минцифры. Второй пакет мер поддержки был передан в правительство в марте и в скором времени может поступить на подпись премьер-министру - после утверждения программы на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сейчас при проведении закупки любой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре отечественного ПО. Если в полной мере подходящего ПО в реестре не находят, закупающие пишут мотивированное обоснование "невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств". Обоснование включают в досье при оформлении закупки того ПО, которое ищет заказчик. Заявки в рамках процедуры госзакупки оформляются через единую информационную систему - ее контролирует Минэкономразвития. Документы и саму процедуру закупок проверяют на каждом из этапов - от планирования до исполнения обязательств по контракту. Основными контролирующими органами являются ФАС и Федеральное казначейство. Как показывает практика, действующей системы контроля недостаточно для того, чтобы эффективно отфильтровывать и выявлять неправомерные заявки на закупку иностранного ПО (т. е. те случаи, когда может быть куплен российский продукт, но заказчик хочет приобрести иностранный). В Минцифры предлагают усилить систему контроля, дополнив ее еще одним звеном - утверждением заявки профильным ведомством. Идея в том, что специалист Минцифры более квалифицированно проверит заявку на закупку ПО, в особенности обоснование невозможности закупки отечественного софта с аналогичными функциями.
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