Закупки иностранного софта госорганами предлагают усложнить

14 апреля. FINMARKET.RU -"В рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли Минцифры планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежногогосорганами и госкомпаниями", - сообщил "Ведомостям" представитель Минцифры. Второй пакет мер поддержки был передан в правительство в марте и в скором времени может поступить на подпись премьер-министру - после утверждения программы на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Сейчас при проведениилюбой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре отечественного ПО. Если в полной мере подходящего ПО в реестре не находят, закупающие пишут мотивированное обоснование "невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств". Обоснование включают в досье при оформлении закупки того ПО, которое ищет заказчик.

Заявки в рамках процедуры госзакупки оформляются через единую информационную систему - ее контролирует Минэкономразвития. Документы и саму процедуру закупок проверяют на каждом из этапов - от планирования до исполнения обязательств по контракту. Основными контролирующими органами являются ФАС и Федеральное казначейство.

Как показывает практика, действующей системы контроля недостаточно для того, чтобы эффективно отфильтровывать и выявлять неправомерные заявки на закупку иностранного ПО (т. е. те случаи, когда может быть куплен российский продукт, но заказчик хочет приобрести иностранный).

В Минцифры предлагают усилить систему контроля, дополнив ее еще одним звеном - утверждением заявки профильным ведомством. Идея в том, что специалист Минцифры более квалифицированно проверит заявку на закупку ПО, в особенности обоснование невозможности закупки отечественного софта с аналогичными функциями.