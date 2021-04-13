Более трети россиян согласны на зарплату "в конверте"

13 апреля. FINMARKET.RU - На зарплату "в конверте" согласны более трети россиян, в 2011 году таковых было 51%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Работать за так называемую "черную" зарплату были бы согласны 36% россиян, среди сограждан в возрасте 35-44 лет работать на таких условиях готовы 39% респондентов, свидетельствуют данные опроса.

Исследование показало, что мужчины чаще женщин готовы приступить к работе за зарплату "в конверте" - 40% и 33% респондентов соответственно.

Согласно данным SuperJob.ru, за последние десять лет удельный вес россиян, согласных трудиться за "чёрную" зарплату, заметно снизился, в 2011 году он составлял 51%.

В свою очередь, 35% сограждан не согласятся на предложение работать на условиях "чёрной" зарплаты, показывают результаты опроса. Чем выше заработок, тем в большей мере отвергается вариант согласия на работу за зарплату "в конверте" - среди россиян с ежемесячным заработком менее 30 тыс. рублей эта доля составляет 32%, среди респондентов, зарабатывающих более 80 тыс. рублей - 43%.

По сравнению с 2011 годом увеличилось количество россиян, отказывающихся работать на условиях "чёрной" зарплаты, десять лет назад отрицательный ответ на предложение поработать за зарплату "в конверте" давали 27% респондентов.

Согласно исследованию, 29% россиян не знают, какой ответ дадут на предложение работать за чёрную зарплату, среди молодежи в возрасте до 24 лет 32% таких респондентов.

был проведён 5-8 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 441 населённом пункте, во всех федеральных округах.